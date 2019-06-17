Tacikistan tarım heyeti Bursa’da

17 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşlarından biri olan FAO’nun, Dünya’daki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlama amaçları çerçevesinde yapılan program ile Tacikistan heyeti Bursa’da, kooperatifçilik, yaş sebze meyve, dondurulmuş hazır gıda, yumurtacılık ve kümes hayvanları, süt üretimi gibi birçok sektörde faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulundu.

Bursa Ticaret Borsası Başkan Danışmanı Can Aydoğan’ın eşlik ettiği Tacikistan heyetinde Tarım Başkan Yardımcısı Dzhamila Saidova, Uluslararası İlişkiler Başkanı Fayzimakhmad Amonov, Uluslararası İlişkiler Başkanı Yardımcısı Ahmadjon Kadirov, Tohum Yetiştirme Bölüm Başkanı Odiljon Hamidov, Üniter Devlet Başkanı Kamolidin Qurbonov, Tacikistan İnsan Kaynakları ve Hukuksal Destek Departman Başkanı Bakhtiyor Rabekhov, Tacikistan Tarım Politikaları ve Gıda Güvenliği İzleme Departmanı Başkanı Bahadur Nazarov, Hayvansal Ürünler ve Yetiştirme Bölüm Başkanı Iskandar Isoev, Tacikistan Teknik Politikalar ve Tarımsal Alt Yapıyı Geliştirme Departman Başkanı Abdumamad Shomamadov, Tarım ve Çevreyi Koruma Uzman Yardımcısı Kahalzoda Kiromiddin, Tacikistan Cumhuriyeti Başbakan Danışman Asistanı Qosimzoda Amriddin, Ulusal Projeler Müdür Yardımcısı Masuda Saidova, Hayvancılık, Balıkçılık ve Arıcılık Departmanı Uzman Şefi Salim Salimov ve Türkiye Ulusal İlişkiler Danışmanı Halil Agah yer aldı.

Firmalarda incelemelerde bulundular

Heyet, Bursa’nın İnegöl ilçesi Kulaca köyünde faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Mevsim Gıda, Burdan Yumurta, Bursa Ticaret Borsası ET-BA Tesisleri, Kumlukalan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Tarfaş ve Sütaş gibi firmaları ziyaret ederek, üretimlerle ilgili bilgi aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri’ni (UİB) de ziyaret eden heyete UİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Birliğin faaliyetleri, ihracat ve ithalat ile ilgili bilgi verdi.

“Daha fazla ortak projeye imza atacağız”

Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, “İnanıyorum ki bu ziyaret Tacikistan ve Türkiye arasında bir tarım köprüsü olacaktır. Önümüzdeki dönemde kardeş Tacikistan ile çeşitli iş birliklerine imza atmak bizleri son derece memnun eder” dedi. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan BTB Başkan Danışmanı Can Aydoğan, ziyaretlerin küresel pazarlara açılma noktasında büyük önem arz ettiğini belirtti. Aydoğan “Tacikistan Tarım Başkan Yardımcımız ve heyeti Bursa’mızda önemli temaslarda bulundu. Karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımının, kısıtlı olan doğal kaynakların daha verimli kullanılabilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.