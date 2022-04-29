TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu: Akademili çiftçiler geliyor

Hüseyin GÖKÇE

Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) Başkanı Mustafa Sarıoğlu, tarım ve hayvancılık alanında eğitim seferberliği kapsamında 81 ilde kurulacak akademilerde, işsiz gençlerin eğitim alacağını söyledi.

Sarıoğlu Türkiye genelinde ekilmeyen arazi büyüklüğünün 3 milyon hektarı bulduğuna dikkat çekerek, tarımda dışa bağımlılığın azaltılması için bu alanların daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gazetecilerle bir araya gelen Mustafa Sarıoğlu, TAHAP Akademi’de, akademisyenlerin bilgisi ve çiftçilerin tecrübesini bir araya getirerek harmanlayacaklarını bildirdi. Bu projenin, işsiz ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri ve veterinerler için de can suyu niteliğinde olacağının altını çizen Sarıoğlu, “Türkiye’de yaklaşık 3 milyon hektarın üzerinde ekilmeyen boş alan var. Tarımda dışa bağımlılığın azaltılması ve her konuda kendine yeten bir ülke olmamız için bu alanların doğru değerlendirilmesi ve tarıma kazandırılması gerekiyor” dedi.

Salgının özellikle; un, yağ ve şeker; hayvansal ürünlerden et, süt ve yumurta Türkiye’nin vazgeçilmez, stratejik ürünler olduğunu ortaya çıkardığını belirten Sarıoğlu, “TAHAP olarak tarımı ve hayvancılığı bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Ülkemizdeki en büyük eksikliklerden birisi gençlerimizin üretimden soğumasıdır. Onları ekilmeyen araziler başta olmak üzere eğitimli hayvan, arı yetiştiricisi olarak geliştirmek için altyapı hazırlıklarımızın tamamını bitirdik” diye konuştu.

Eğitimli gençlere, boş arazilerin kiralanmasından, ekipmanına kadar önemli desteklerin sağlanacağı proje için önemli altyapı hazırladıkları bilgisini veren Mustafa Sarıoğlu, Bayram sonrasında projeye hızla başlangıç yapacaklarını bildirdi.

Türkiye’nin en büyük harcama kalemlerinin içinde sağlık harcamaları bulunduğunu dile getiren Sarıoğlu,

“Diyabet ve kanser hastalıklarının temelinde gıda terörü var. Örneğin, bal diye NBŞ’li bir ürün görmek istemiyoruz. Tereyağı diye bir otelde sabah krema görmek istemiyoruz” diye konuştu.