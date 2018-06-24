Tarım Arazileri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzüğün yürürlükten kaldırılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin 2009 tarihli tüzüğün yürürlükten kaldırılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 29 Haziran 2009 tarihli ve 2009/15154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzük yürürlükten kaldırıldı.
Kaynak: AA