Tarım arazilerinde bazı fesih işlemleri Bakanlık izniyle yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarım arazilerinde ifraz, hisselendirme ve elbirliği mülkiyetinin feshi işlemleri bakanlığın izniyle yapılacak.

Ayrıca, kendisine tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynaklarıyla ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere, bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilecek.

Tarım arazilerinde bir dekarın altındaki payların paydaşlara aynen devri halinde, bu taşınmazların devriyle ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlar, bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisi ve tapu döner sermaye ücretleri konusunda muafiyet sağlanacak.