Tarım A.Ş. akıllı tarım uygulamalarını sahada yaygınlaştıracak

14 Mayıs 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Tarım A.Ş., bir yandan kentteki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için çalışırken, diğer yandan sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarıyla tarımda dijitalleşme ve gelişen teknolojilerin kullanımına odaklandı. Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, değişen iklim koşullarına uyum sağlama, üretimde verimliliği artırma, girdi maliyetlerini azaltma, ürün kalitesinde standardizasyonu sağlama ve dijital pazarlar ile dünya piyasasına açılma fikrinin tarım sektöründe dijitalleşmenin önünü açtığını söyledi. Dijital dönüşüm ve akıllı tarım uygulamalarının büyük tarım arazilerine sahip olan ABD’de uzun bir dönemdir kullanıldığını, Avrupa’da ise kullanılan ekipmanların yüzde 70 ila 80’inde hassas tarım teknolojisinin kullanıldığını belirten Bingül, tarımda kullanılacak teknolojilerin karlılığı yüzde 25 oranında artırarak sürdürülebilirliğin sağlanmasında kilit rol oynayacağını ifade etti. Dünyanın en büyük yedinci, Avrupa’nın ise en büyük tarımsal üreticisi olan Türkiye’de de tarımda dijitalleşmenin son yıllarda büyük önem kazandığına işaret eden Fetullah Bingül, “Ülkemizdeki uygun iklim koşulları ile tarımsal teknoloji kullanımı birleştiğinde verim büyük ölçüde artacaktır. Tarımsal alandaki bu dönüşüm kırsal alandaki ekonomik kalkınmayı artıracak dolayısıyla sosyal dönüşüm de sağlayarak gençlerin bu sektörde faaliyet göstermelerine katkıda bulunacaktır” dedi. Türkiye’de tarımda dijitalleşme ve dijital pazarların oluşturulması konusunda sürdürülen çalışmaları da hatırlatan Bingül, çevre dostu Elektrikli Traktör Prototipi ile Akıllı Etiketler (Hayvan İzleme Platformu) projelerini örnek gösterdi.

“Çiftçileri yeni teknoloji ve verimlilik artıcı uygulamalarla buluşturuyoruz”

Tarım A.Ş. olarak tarımda dijitalleşme ve akıllı tarım teknolojilerine odaklandıklarını belirten Bingül, üretimden pazarlamaya farklı bir çok konuda tarım ve hayvancılık sektörüne katkı sağlayacak geliştirmeleri yakın bir gelecekte kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Ar-Ge faaliyetlerine de ağırlık verdiklerine değinen Fetullah Bingül, toprağın nemini, kalitesini ve hava durumunu anlık takip eden cihazlar geliştirerek, çiftçileri yeni teknoloji ve verimlilik artıcı uygulamalarla buluşturduklarını anlattı. Bingül, “Yaptığımız çalışmalar ile çiftçilerimiz tarafından akıllı üretim ve hassas tarım uygulamalarının kullanılmasının özendirilmesini amaçlıyoruz. Tarımda dijitalleşme ve akıllı tarım uygulamalarının sahada da yaygınlaşmasına önem veriyoruz. Bu alandaki faaliyetlerimiz ile kaynak israfının ve üretimden kaynaklanan çevresel kirliliğin önüne geçilmesine, çiftçilerimizin iş yükünün hafifletilmesine ve maliyetlerini azaltarak üretimde verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Tarımda kayıt düzeni oluşturulacak”

Tarımda dijitalleşmenin artması ile çiftçinin yetiştiricilik için doğru bilgiye ulaşmasının kolaylaşacağını ve doğru yönlendirme ile ilaçlama, sulama ve gübreleme faaliyetlerinin doğru oranlarla yapılacağına dikkat çeken Bingül, “Aynı zamanda kaynakların etkin kullanılması ile daha az maliyetle daha fazla üretim yapılabilecek ve bu sayede çiftçinin kazancının da artması sağlanacaktır. Buna ek olarak tarımda dijitalleşme ile tarımda kayıt düzeninin oluşturulması sağlanacaktır. Dijital tarım uygulamalarının kullanılması ile birlikte ürün kalitesinde standardizasyonun sağlanması ve üretimde verimin artması, optimum verimin yakalanabilmesi hedeflenmektedir. Tarımsal faaliyetlerde bulunurken akıllı tarım tekniklerinden faydalanılması ile girdiler etkin bir şekilde kullanılmakta ve bu sayede çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir” değerlendirmesini yaptı.