Tarım Bakanlığı 3 GDO’lu gene onay verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo Ekonomik Değerlendirme Komitesi, GDO’lu (genetiği değiştirilmiş organizma) 2 soya ve 1 mısır genine hayvan yemlerinde kullanılması şartıyla 10 yıl süreyle onay verdi.

Komite, 3 soya geni için daha önce alınmış ve süresi 26 Ocak 2021’de sona eren kullanım izinlerini ise iptal etti.

Tarım Bakanlığı’nın GDO’lu soya ve mısırla ilgili 6 adet kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği’nin başvurularını değerlendiren Komite, MON87427 (mısır) FG72 (soya) ile 305423 (soya) isimli aç ayrı ürünün hayvan yemi üretiminde kullanılmasına onay verdi.

Onay kararlarına göre, bu ürünler sadece hayvan yemi olarak veya hayvan yemi üretiminde ham madde olarak kullanılabilecek. Bunların taşınma, muhafaza ve ambalajlanmasında, bulaşmayı engelleyici tedbirler alınacak. İthalatçı firma güvenlik ve acil duruma ilişkin tedbirleri 30 gün içinde sunacak.

Ürünlerin, ithalat, işlenme ve paketleme aşamalarında bunların GDO’lu olduğuna yönelik etiketleme kurallarına uyulacak.

Süresi dolan 3 soya geni izni iptal edildi

Öte yandan Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo Ekonomik Değerlendirme Komitesi, 10 yıllık izin süresi dolan 3 soya geninin izinlerini ise iptal etti. İzni iptal edilen genler şunlar:”A2704-12, MONO40-3-2 ve MON 897878”

Biyogüvenlik Kurulu kapatılıp, yetkileri Bakanlığa alınmıştı

Öte yandan GDO’lu ürünlere ilişkin onay süreçlerinin yürütüldüğü özerk bir yapı olan ve akademisyenlerden oluşan Biyogüvenlik Kurulu, 2018’de yayınlanan KHK ile kapatılarak yetkileri Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmişti.