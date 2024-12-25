Tarım Bakanlığı "asgari ücret "fırsatçıları"nı uyardı

Tarım ve Orman Bakanlığı, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 liraya yükseltilmesini "fırsat" olarak görerek, ürün ve hizmet fiyatlarını fahiş düzeyde artıran işletmelere uyarıda bulundu.

"Ağır tedbirler uygulayacağız "

İşçilik maliyeti artışı bahanesiyle, başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelerin Ticaret Bakanlığıyla yakın işbirliği içinde takip edileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu süreçte, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerimizin haklarını korumak için gerekli tüm denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız."

Denetimler artırılacak

Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları bünyesindeki denetim ekipleri, il ticaret müdürlükleri, il tarım müdürlükleri, ilçe tarım müdürlüklerinin ekiplerinin sıkı bir denetim için sahada birlikte çalıştıkları da vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekiplerinin de sahada yoğun şekilde denetim çalışması yürüttükleri belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, açgözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığı'mıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bütün denetim cezalarının, 2025'te, yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağına işaret edilerek, "Vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde cezalandırılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı da asgari ücret fırsatçılarına yönelik benzer bir açıklamada bulunmuştu.