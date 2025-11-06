Tarım Bakanlığı: Şap salgını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde görülen SAT-1 serotipli şap hastalığına ilişkin yaptığı açıklamada salgının kontrol altına alındığını bildirdi. Açıklamada, hastalığın yayılımının yoğun aşılama, karantina uygulamaları ve saha denetimleriyle sınırlandırıldığı belirtildi.

Bakanlık, ülkedeki büyükbaş hayvan varlığının yüzde 92’sinin aşılandığını, ikinci tur aşılama kampanyasının başlatıldığını aktardı. Sahadan düzenli numune alımıyla virüsün genetik takibinin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca sosyal medyada “aşı hayvanları hasta ediyor” iddiasıyla yapılan paylaşımlar için adli süreç başlatıldığı ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, mücadelenin “Acil Eylem Planı” kapsamında il ve ilçe teşkilatları, laboratuvarlar ve veteriner ekipleriyle 7/24 sahada sürdüğünü belirtti.

Bakanlık, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve FAO ile düzenli veri paylaşımı yapıldığını, sürecin uluslararası standartlarda izlendiğini aktardı.