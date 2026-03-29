Tarım Bakanlığı’ndan ekmekte yeni düzenleme: Koyu renk katkılarına sınırlama

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmekte renk ve aroma amaçlı kullanılan bazı bileşenlerin yasaklanmasına yönelik düzenleme hazırladı.

Hazırlanan taslak kapsamında, “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği” ile “Buğday Unu Tebliği”nde değişikliğe gidilerek, ekmeğe kahverengi ve siyah gibi koyu renk vermek amacıyla kullanılan bazı katkıların kullanımına son verilmesi planlanıyor.

Kavrulmuş malt unu ibaresi tebliğden çıkarılacak

Taslak düzenlemeye göre, “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği”nde yer alan “kavrulmuş malt unu” ibaresi yürürlükten kaldırılacak.

Buna ek olarak, ekmeğe koyu renk veya aroma kazandırmak amacıyla kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu ve koyu malt özü gibi maddelerin kullanımının yasaklanması öngörülüyor.

Aynı doğrultuda, “Buğday Unu Tebliği”nde de söz konusu bileşenlerin kullanımına yönelik kısıtlama getirilecek.

Sektöre kademeli uyum süresi

Taslağa göre, ekmek üreticileri ve fırınların 31 Aralık 2026’ya kadar yeni kurallara uyum sağlaması bekleniyor.

Un üretimi ve diğer ilgili gıda işletmeleri için ise 30 Eylül 2026 tarihine kadar geçiş süresi tanınması planlanıyor.