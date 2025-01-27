İzmir Ticaret Borsası'nın 'Tarım Gençlerle Yükseliyor Fikir Yarışması' sonuçlandı.

Akıllı Tarım'da Hakan Nar'ın 'Çeltik Bitkisinde İnsansız Hava Aracı ve Derin Öğrenme Kullanılarak Yabancı Ot Tespiti', Çevre Dostu Tarım'da Çağrı Ünlü'nün 'Tarım İşletmelerinde Karbon Ayak İzi Azaltım Stratejileri: Bir İyi Tarım Tesisi Örnek Uygulaması', Bitkisel ve Hayvansal Üretim'de Duygu Şükran Akın'ın 'Fosfor ve Azotca Zengin Gıda Fabrikası Atık Su Polimerlerinin Biyoremediasyola Elde Edilen Biyostimülantın Tohum Kaplama Teknolojisinde Kullanılması' konulu proje fikrini birinciliğe layık gördü. Akıllı Tarım kategorisinde Yasin Karaca'nın 'Smellcontrol', Gazi Arık'ın 'Agroppm (Agro Plant Protection Machine)' projeleri mansiyon kazandı.

Birincilik ödülü: 30 bin lira

Birincilik ödülüne layık görülen projeler 30 bin lira, mansiyon alan projeler ise 15 bin lira para ödülü almaya hak kazandı. Fikri sergilemeye uygun görülen katılımcılar ise 5 bin lira sergileme ödülü aldı.

'Rekabet ve teknolojinin olduğu yerde gençler var'

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yarışma ile gençlerin tarım ve hayvancılık sektörünün içinde tutulmasını amaçladıklarını belirterek, "Ülke tarımının daima ileriye gitmesi adına yüklendiğimiz misyonla tarımın servetini gençlerimizle birlikte dönüştürmek bizler açısından büyük önem taşıyor. Bu aynı zamanda İzmir Tarım teknoloji Merkezini hayata geçirmemizin ardındaki en önemli itici güç. Çünkü rekabetin ve teknolojinin olduğu yerde gençlerin mutlaka olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.