Tarım Konseyi, tazminat talebinde bulundu

07 Nisan 2020

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Üretici, çiftçi ve ihracatçıların da yer aldığı Antalya Tarım Konseyi virüs salgını nedeniyle sektörün çok zor durumda kaldığını belirterek, ‘koronavirüs tazminatı’ istiyor. Aralarında; Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Ticaret Borsası, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD), Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Süs Bitkileri İhracatçı Birliği, yaş meyve sebze ihracatçıları, gübre ve zirai ilaç bayileri, ziraat odalarının da yer aldığı 53 STK temsilcisinden oluşan Antalya Tarım Konseyi’nin Dönem Başkanı Ali Çandır yaptığı açıklamada, üyeleri arasında sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili bir anket çalışması yaptıklarını belirtti.

Bu çalışmada üyelerden gelen talep ve sorunları 13 maddelik rapor haline getirdiklerini anlatan Çandır, tarım sektörünün dünya ekonomilerini olumsuz etkileyen bu salgına karşı ‘koronavirüs tazminatı’ istediğini kaydetti.

"Üretime devam kredisi, bir an önce uygulansın"

Ankete verilen cevaplardan hazırladıkları 13 maddeden oluşan tarım raporunu, Antalya milletvekillerine de elektronik posta ile ilettiklerini anlatan Çandır, raporla ilgili şunları kaydetti: “Raporda tarım sektörünün darboğazda olduğu ortaya çıktı. Üretici, ihracatçı ve ticaret erbabı tarım sektörünün ayakta kalması için acil destek istiyor. 2020 desteklerinin avans olarak acilen ödenmesini, fide, tohum, ilaç, gübre gibi ihtiyaçların finansmanı devletçe karşılanmak üzere hızla tedarik edilmesi, pazarlanma şansı kalmayan kesme çiçek, süs bitkileri diğer tarım ürünleri için mücbir sebep kapsamında bir ‘koronavirüs tazminatı’ ödenmesini talep ediyor.”

Sektörün bankalar ve tarım kredi kooperatiflerine olan borcunun faizsiz ertelenmesi, 2019 yılı süt ve buzağı desteklemelerinin acilen ödenmesini, tarımda ‘üretime devam kredisi’nin bir an önce uygulamaya geçirilmesini istediklerini belirten Çandır, “İhraç ürünlerin nakliyesinin hızlanması için şoförlere hızlı kit uygulanmalı. Uçak kargo bedelleri devletçe karşılanmalı. Yevmiyeli işçiler ve mevsimlik tarım işçileri için barınma, beslenme ve sağlık koşullarını kapsayacak Kızılay alt yapısından faydalanılarak özel paket sunulmalı” diye konuştu.

13 MADDEDE NE İSTENİYOR?



1-Sektörün tüm bankalara olan kredi borçları, vergi, SGK, BAĞKUR, TARSİM ve benzeri ödemeleri, salgının en az bir yıl sonrasına, faizsiz ertelenmeli.



2-Üreticilerin acil fide, tohum, ilaç, gübre gibi ihtiyaçları, ortaklıklar aracılığı ile finansmanı hızlıca devletçe karşılanmalı.



3-Pazarlanma şansı kalmayan tüm çiçek ürünleri ile sebzemeyve ve diğer tarım ürünleri için mücbir sebep kapsamında bir ‘koronavirüs tazminatı’ ödenmeli.



4-2019 yılı süt ve buzağı desteklemeleri bir an önce ödenmeli ve artan fiyatlar nedeniyle tedarikinde üreticiyi zorlayan yem sorunu çözülmeli. Tahsilat yapamayan ve nakit akışı bozulan tarımsal kooperatiflere ödemelerini yapabilmeleri için kamu bankalarından faizsiz kredi kullandırılmalı.



5-2020 yılı desteklemeleri avans olarak acilen ödenmeli.



6-‘Üretime devam kredisi’ hızla hayata geçirilmeli.



7-Tarım ürünlerinde bozulabilir ürün damgası uygulamasına geçilerek gümrük işlemleri hızlandırılmalı.



8-Yaş meyve ve sebze ile kesme çiçek ürünlerinde artan uçak kargo bedelleri devletçe karşılanmalı.



9-Tarımsal ticaretin hızlandırılması amacıyla bürokratik işlemler azaltılarak merkez tarafından uygun bulunan bazı yetkiler taşra teşkilatlarına aktarılmalı.



10-Sektörde istihdam kaybını önleyecek desteklemelerin mutlaka artırılmalı.



11-Tarımsal üretim yapılan ancak mülkiyet sorunu nedeniyle ÇKS kaydı oluşturulamayanların da tarımsal desteklerden faydalandırılması sağlanmalı.



12-Tarım sektörü, tedarikçileri ve lojistiği ile birlikte mücbir sebep koşulları kapsamına alınmalı.



13-Şirketlerin fatura tutarları, devletçe tedarikçiye ödenmeli ve şirket hesabına kredi olarak kayıt edilmeli.

"Antalya’da tarımsal üretim devam ediyor"



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, tüm dünyayı ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına rağmen, Antalya’da tarımsal üretimin devam etiğini bildirdi. Dünyayı saran koronavirüs salgınına rağmen Antalyalı çiftçilerin üretmeye devam ettiğini belirten Karaloğlu, çiftçinin, üreticinin işinin başında olduğunu ifade etti. Karaloğlu, şunları kaydetti: “Antalya’da üretim son gaz devam ediyor. Şu anda arz bakımından herhangi bir sorunumuz yok. Haller çalışıyor, çiftçimiz üretiyor. Ancak, koronavirüs tehdidi sürecinde çiftçilerin bazı sıkıntıları oldu. Özellikle hallerde oluşan fiyatlarda düşüşler oldu. Özellikle iç piyasadaki daralma ve ihracatı karayoluyla yapmanın zorlaşmasıyla fiyatlarda düşüş var. Eğer fiyatlar böyle devam ederse çiftçimiz zorlanacak. Onun için mutlaka ihracatın önünü açmamız lazım. Karayoluyla mümkün değilse hava kargo yoluyla çözmemiz lazım.”



THY Kargo ile ihracat



THY Kargo ile ihracatın yeniden yükselebileceğine dikkat çeken Karaloğlu, çiftçinin fiyatlardan mağdur olmaması için THY ve BAİB ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsattı. BAİB ile THY Kargo arasında olumlu gelişmeler olacağının müjdesini veren Karaloğlu, “Hava yolu ile ihracatı canlandırarak çiftçinin zarar etmemesini planladık. THY’nin kargo köprüsü kurması için bakanlarımızdan yardım bekliyoruz. Çiftçimizi ayakta tutmak için desteğe ihtiyaç var” dedi.



"Haller çalışıyor"



Marul, yeşil soğan, maydanoz ve kesme çiçek üretiminde piyasanın daralmasıyla çiftçi zararlarının arttığına dikkat çeken Vali Karaloğlu şöyle devam etti:



“Çiftçimiz işinin başında ve malın piyasaya arzında bir sorun yok, hallerimiz çalışıyor. Fiyat konusunda bir ayarlama yapabilirsek ihracatın önünü açabilirsek Antalya’da tarım sektörü üretmeye devam edecek.”

İŞ EMİRLERİ E-POSTA İLE ULAŞTIRILACAK PORT AKDENİZ’DE KONTEYNER İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTI

Port Akdeniz Antalya Limanı, COVID 19 salgını sürecinde, konteyner ihracat işlemlerinin daha sağlıklı ve kolay olması için bir adım attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Port Akdeniz Antalya Limanı’nda konteyner ihracat işlemleri için talepler elektronik ortamda alınacak. İş emirleri, Sundurma ve Ticaret Departmanı’na gitmeye gerek kalmaksızın e-mail ortamından ulaştırılabilecek. Port Akdeniz yetkilileri, bu adımla iş yoğunluğunu ve zaman kaybını da minimuma indirmeyi hedefl iyor. Bu arada, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 2020/15 sayılı kararla belirlenen Koronavirüs (Covid-19) Salgınından Korumak ve Yayılmasını Engellemek İçin Alınması Gereken Tedbirler kapsamında, Port Akdeniz liman sahasına girişte maske takma zorunluluğu getirildi. Liman yönetimi, bu çerçevede limana maskesiz olarak hiç kimsenin kesinlikle giriş yapamayacağını duyurdu.