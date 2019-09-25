Tarım sektörü Samsun’da bir araya geliyor

25 Eylül 2019

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB’in destekleri ve işbirlikleri ile hazırlanan Samsun 5.Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 25 - 29 Eylül 2019 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl yurt için ve dışından 50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan fuar, modern tarım ve hayvancılığın ihtiyaç duyduğu her türlü donanım ve teknolojilerin ziyaretçilere topluca tanıtılmasını hedefliyor. Fuarda sektör temsilcileri ile tarım profesyonelleri bir araya getirilerek bölgenin ekonomisine katkı sağlanıyor. Başta Samsun olmak üzere, ülkenin dört bir yanından gelecek olan ziyaretçiler; sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri inceleme imkanı bulurken yeni iş bağlantılarına da imza atıyor. Öte yandan bu yıl Romanya, Cezayir, Irak, Sudan, Lübnan, Uganda ve Bulgaristan’dan yabancı alım heyetleri ağırlanacak. Yurt dışı alım heyetleri ile yapılan görüşmeler sayesinde katılımcı firmaların yurt dışına açılmaları hedefleniyor. Vezirköprü ilçesi bu yıl fuarın onur konuğu olacak.