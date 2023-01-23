Tarım sigortaları tarife fiyatlarında indirim

Bu çerçevede, Bitkisel Ürün Sigortası dolu riski tarife fiyatında 87 üründe yüzde 15 indirim yapılırken 23 üründe yüzde 10 ve 24 üründe yüzde 5 indirime gidildi. Buğday tarife fiyatında yüzde 6 indirim yapıldı.

5 üründe yüzde 20,3 indirim

Don riskinde, don hasar prim oranı düşük olan 5 üründe (incir, kestane, avokado, altıntop, ahududu) yüzde 20,3; 2 üründe (Antep fıstığı, Trabzon hurması) ise yüzde 10 indirime gidildi. Hasar prim oranı yüksek 5 üründe yüzde 5 (sofralık üzüm, elma, nektarin, armut, dut), 1 üründe (ceviz) ise yüzde 10 tarife fiyatı artırıldı. Ayçiçeğinde kuş zararı teminatı tarife fiyatı yüzde 0,05'ten yüzde 0,07’ye çıkarıldı. Köy Bazlı Kuraklık Verim (KBKV) Sigortası'nda tarife fiyatı yüzde 10 artırıldı. Ortalama tarife fiyatı, yüzde 9,16'dan yüzde 10,06'ya çıkarıldı. KBKV Sigortası'nda eşik verim oranı yüzde 80, devlet desteği oranı yüzde 60 olarak belirlendi. Bitkisel Ürün ve KBKV Sigortası'nda uygulanan çift poliçe indirimi yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi. Ağaç Sigortası'nda, aynı parselde hem ağaç hem de ürün poliçesi olan parsellerde yüzde 5 ağaç çift poliçe indirimi uygulaması getirildi.

Gelir Koruma Sigortası sunuldu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TARSİM'in günden güne büyüyerek ülke tarımında vazgeçilmez bir yer edindiğini belirterek, şunları kaydetti: "Çiftçilerin tarım sigortasına yönelik talepleri her geçen gün artıyor. Bu gelişmeler Bakanlık olarak TARSİM'i geliştirmedeki motivasyonumuzu desteklemektedir. Üreticilerden gelen talepler çerçevesinde tarım sigortasındaki teminat kapsamını geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, üreticilerimizi gelir kayıplarına karşı korumak için Gelir Koruma Sigortası'nı üreticilerimizin tercihine sunduk. TARSİM'in sürdürülebilir bir yapıda olmasına büyük önem veriyoruz. Sistemin şeffaf yapısını koruduğumuz gibi, sigortacılık prensiplerine bağlı kalarak sürdürülebilirliği temin etmekteyiz."