Tarım ürünleri ihracatında dönemsel düzenleme yapılabilecek

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bazı meyve-sebze ve bakliyat ile bazı hayvansal ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapabileceğini bildirdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin tebliğe göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerektiğinde ihracatında dönemsel düzenleme yapmaya yetkili olduğu tarım ürünleri ve hayvansal ürünler; patates, domates, kuru soğan ve sarımsak, fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuz, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve sakatatları, yumurta ve tereyağı şeklinde belirtildi.

Uygulama bugün itibarıyla başlayacak ve 31 Aralık'a kadar devam edecek.