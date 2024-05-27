Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: TMO alım hazırlıklarını tamamladı

Ziya İPEK - ADANA

Bakan Yumaklı, Adana Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal Hububat Konseyi 2024 Mısır ve Buğday Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 22 yılda çiftçilere üretime teşvik için verilen tarımsal destek tutarının 1 trilyon 625 milyar lira olduğunu anımsattı. Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM) da değinen Yumaklı, üreticilerin ürünlerini sigortalatmaları gerektiğini bu konuda devletin önemli katkı sağladığını aktardı.

Bakan Yumaklı, buğday ve mısırın temel gıda maddesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Ülkemizde buğday ve mısır üretiminin ayrı bir önemi ve değeri var. Bu kapsamda da 6 farklı kategoride bu ürünlere destekleme verdik. Son 22 yılda buğday ve mısıra verilen destek miktarı 182 milyar lira. Yüzde 50 hibe ile işleme, paketleme ve depolama yatırımları için yaklaşık 4 bin proje de desteklenmiş durumda.”

“TMO’nun alım fiyatı tavan fiyat değil referans fiyattır”

TMO'nun bir regülasyon kurumu olduğunu ve referans fiyat belirlediğine dikkat çeken Yumaklı, “Piyasada ürün fiyatları düşer. Görev alanındaki ürünlerle ilgili alımlar yaparak ürün fiyatlarını belli bir dengede tutar. Ya da çok yükselir, elindeki stokunu satarak fiyatları dengeler. Ancak son birkaç yıldır TMO regülasyon kurumu olmaktan çıktı. Bir tüccar oldu. Bu sürdürülebilir bir şey değil, doğru da değil. TMO'nun açıklamış olduğu fiyatların tavan fiyat değil bir referans fiyat olduğunun tekrar hatırlatılması gerekiyor herhalde. Fiyat politikamızda da bunun gözetileceğinin altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

Şahin Bilgiç: Mısır ve buğday katma değere dönüştürülmeli

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, ülkemizin tarım sektöründe kendine yetebilmesi ve dışa bağımlılığı azaltması için mısır ve buğdayın üretim ve işlenmesinin hayati önemi olduğuna dikkat çeki. Bu kapsamda tarımda üretimin planlamasının hayata geçirilmesinin sektörün gelişimine katkı sağlayacağını kaydeden Bilgiç, “Çukurova'nın bu güçlü tarım potansiyelini en verimli şekilde kullanmak, hem bölge ekonomisine hem de ülkemizin tarımsal sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayacaktır. Mısır ve buğday tarımının katma değere dönüştürülmesi, sektördeki tüm paydaşlar için büyük önem arz etmektedir. Üretimden işlemeye, lojistikten pazarlamaya kadar tüm süreçlerde inovasyon ve verimlilik artışı, sektörün rekabet gücünü artıracaktır” ifadelerini kullandı.