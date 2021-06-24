Tarım ve Orman Bakanlığı 100 bin TL hibe desteğini kimler alabilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı 100 bin TL hibe desteği verecek. Kısal Kalkınma Destekleri kapsamında verilecek 100 bin TL hibe desteğini üniversite ve lisede tarım ve hayvancılık alanında okuyanlar alabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığı 100 bin TL hibe desteği kararında şu ifadelere yer verildi:

"Kırsal alanda tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokullarından veya üniversitelerin bu bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektöründe girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımları desteklemek amacıyla hazırlanmıştır."

Tarım ve Orman Bakanlığı 100 bin TL hibe desteği kapsamında hayvansal üretime, bitkisel üretime, su ürünleri üretimine, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere destek verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 100 bin TL hibe desteği ödemeleri Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilecek.

Hibe ödemesi yapılacak projelerde hibe sözleşmesinin imzalanması ve projenin tamamlanması gerekiyor. Uygulanacak projelere 100 bin TL'ye kadar hibe ödemesi yapılıyor. Proje bütçesi ise KDV hariç hazırlanıyor.