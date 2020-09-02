Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: Tarımdaki büyüme pandemide hiç durmadı

02 Eylül 2020

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Tarım Dünyası'nda Ceyhun Kuburlu'nun sorularını canlı yayında yanıtladı.

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım:

Havalar aşırı sıcak… Zeytin için yağmur yağsa iyi olur. Öteki tarım ürünlerinin çoğu hasat edildi. Aşırı sıcak genel anlamda sorun değil. Ekonominin yüzde 9.9 daraldığı bu dönemde verilere göre tarım sektöründe üretim yüzde 4 büyüdü. Pandemi sürecinde bile tarım sektörü durmadı. Üretim devam etti. Üretimle ilgili bir sıkıntı yok. Desteklerle ilgili sıkıntı var. Çiftçi destek bekliyor. Şu dönemde limonda hasat başladı. Erkenci çeşitte, önceki tarihlerde don ve dolu olmuştu. Burada üretim yüzde 20 kadar düşebilir. Erkenci narenciye ürün fiyatları yükselebilir. Tarım politikasında maalesef, üretim öncesi desteklerin açıklanması gibi bir uygulama yok. Esasında destekler önce açıklanmalı ve üreticiyi yönlendirmeli. AB’de 7 yıllık bütçeler yapılıyor. AB çiftçisi gelecek yıllarda ne kadar destek alacağını biliyor. Avrupalı çiftçiye yıllık 48 milyar avro destek veriliyor. Bizde destekler en azından bir yıl önce açıklanabilse iyi olacak. Çiftçi buna göre karar verecek ve üretim planlaması açısından da bu çok önemli. Bu yıl daha 2019 yılı ürünleri ile ilgili destekler yapılıyor. Henüz bunun da yüzde 70’i ödenebildi. Türkiye’de çok fazla destek var. Ama bunlar küçük destekler ve yetersiz. Çiftçiye yasalara konan desteğin ancak yarısı ödeniyor. Buradan bakınca çiftçinin devletten alacaklı olduğunu söyleyebiliriz. Pandemi dolayısıyla sanayide üretimi durdurabilirsiniz, ama tarımda durduramazsınız. İneği 2 ay sağmayayım diyebilir misiniz? Tarımda üretim kesintili olarak sürdürülemez. Türkiye’de ters bir durum var. Köylüler kentlere taşınmak istiyorlar. Kentlerdekiler de kırsala-köye… Köye gelmek isteyenler kendi tüketimi için gerekli ürünü üretmeyi istiyor.