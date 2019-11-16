Tarımda desteğe yeni düzenleme hazırlığı

16 Kasım 2019

Ali Ekber YILDIRIM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Tarım ve Orman Şurası’ndan çıkacak sonuçlara göre tarım destekleri ve kooperatifçilik alanında önemli düzenlemeler yapmak istediklerini söyledi. Tarım Şurası’nın 21. Çalışma Grubu’nun nihai raporlarının kendisine geldiğini belirten Pakdemirli, bunun gelecek 5 yılın planlanmasıyla 25 yıla ışık tutacak bir çalışma olacağını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Tarım ve Orman Şurası’ndan çıkacak sonuçlara göre tarım destekleri ve kooperatifçilik alanında önemli düzenlemeler yapmak istediklerini söyledi. Tarım Şurası’nın 21 Çalışma Grubu’nun nihai raporlarının kendisine geldiğini ve hafta sonu hepsini okuyacağını belirten Pakdemirli, gelecek 5 yılın planlamasını ve 25 yıla ışık tutacak bir çalışma olacağını ifade etti.

İzmir’de düzenlenen Ege Ekonomik Forum toplantısından sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldik.Önümüzdeki hafta sonuçları açıklanacak olan 3. Tarım ve Orman Şurası hakkında değerlendirme yapan Pakdemirli, tarımda önemli düzenlemelerin yapılması gerektiğini özellikle kooperatifçilik ve desteklemeler konusunda odaklanacaklarını anlattı.

Semerat Holding tekrar gündeme gelecek mi?

Bakan Pakdemirli ile sohbetimizde, daha önce hazırlanan tarımda Milli Birlik Projesi kapsamında kurulması düşünülen Semerat Holding’in tekrar gündeme gelip gelmeyeceğini sordum. Konunun anlaşılması için ,hatırlatmakta yarar var. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımda Milli Birlik Projesi adıyla bir çalışma yapmıştı.Bu kapsamda Semerat Holding adında bir yapılanma ve bakanlığın taşra teşkilatı yerine de Tarımda Milli Birlik Kooperatifi kurulması öngörülüyordu. Geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu projenin sunumu yapılacaktı. Sunum öncesinde, 17 Nisan 2019’da DÜNYA Gazetesi’nde bu projeyi ayrıntılarıyla yayınladık. Haberimizin ardından sektörden gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sunum toplantısını iptal etti.

Dünkü görüşmemizde Pakdemirli’ye Tarım Şurası’nda Semerat Holding konusunun yeniden gündeme getirilip getirilmeyeceğini, daha doğrusu, sektörde böyle bir endişe olduğunu, Şura’nın bu amaçla yapıldığını ve “sektörün görüşünü aldık” denilerek yeniden gündeme getirileceği yönünde kaygılar olduğunu anlattım.

Pakdemirli, özetle şu yanıtı verdi: “Öncelikle size sızdırılan sunum bizim 2018 yılında hazırladığımız 10-12 projeden birisi. Strateji birimimiz bir çok proje geliştiriyor. Bu da onlardan birisi. Benim de katılmadığım bölümleri var. Ama kooperatifçilik konusunda mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani 14 binden fazla kooperatif

var. Bazıları tabela şeklinde. Biz başarılı olan bu işi başaracak olanlarla yolumuza devam etmek ve onlara destek olmak istiyoruz. Tire Süt gibi çok önde olanlar da var. Bu lige yeni kooperatifleri taşımamız lazım.Kooperatifçiliği güçlendirmemiz ve bir üst birlik kurmamız tarım sektörüne ciddi katkılar sağlayacaktır.”

“Raporları henüz okumadım”

Ayrıca, 3.Tarım ve Orman Şurası ile ilgili 21 grup oluşturulduğunu ve 21 nihai rapor olduğunu belirten Pakdemirli, “Ben daha hiçbirinin raporunu okumadım. Neler olduğunu da bilmiyorum. Ama gelen raporları bir gözden geçirip damıtmak gerekiyor. Üç gün bunları yapacağız. Sonra kapanışı sayın Cumhurbaşkanımızla gerçekleştireceğiz.” dedi.

Desteklemelerde düzenlemeye ihtiyaç var

Destekleme konusunda mutlaka bir yeni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük çiftçileri daha çok destekleyecek bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tarıma 2020 bütçesinden yüzde 35 artışla 22 milyar lira destek yapılacağını vurgulayan Pakdemirli “Desteklerde yüzde 35 artış yaptık. Bu çok önemli. Bir çok bakanlığın bütçesi artmazken biz bu artışı aldık. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı ikna ederek aldık. 2020’de 22 milyar lira destek vereceğiz” dedi.

Destekler en az 3 yıllık açıklanamaz mı?

Desteklerin en az 3 yıllık açıklanmasının çiftçinin önünü görmesi açısından önemli olduğunu, zaten bütçenin ve genel olarak destek kalemlerinin belli olduğunu çok değişmediğini önceden açıklanmasının yararlı olacağını belirterek neden 3 yıllık açıklanmadığı sorumuza ise Pakdemirli şu yanıtı verdi: “Bu olabilir. Bizim vereceğimiz ,açıklayacağımız destekle çiftçinin hangi ürünü ekeceğine karar vermesi gerekir. Yani desteklerin böyle bir etkisi ve amacı olmalı. Fakat gelecek sene de destekleri artırmak istiyoruz. Yani her yıl artış yapmak çiftçimiz için olumlu olur.”