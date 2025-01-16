Tarımda en büyük yatırım sulama projelerine ayrıldı

Tarım sektöründe bu yıl uygulanması planlanan 356 proje için 164 milyar 102 milyon liralık ödenek tahsis edildiği öğrenildi. Ödenek içinde en büyük pay ise sulama yatırımlarına ayrıldı

Sulama yatırımlarına yaklaşık 97,7 milyar lira, taşkın koruma için 32,5 milyar lira, ormancılığa 15,8 milyar lira ödenek sağlanacak.

Sulama yatırımlarında 207 projenin yürütülmesi planlanıyor. Yatırımların 95 milyar 650 milyon liralık kısmı 200 proje için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak.

Bitkisel üretimeise 2024'te yaklaşık 14 milyar 100 milyon lira ödenek ayrıldı.

Hayvancılık alanında 19 proje için 2 milyar 736 milyon lira yatırım yapılması planlanıyor. Su ürünleri sektöründe de 1 milyar 227 milyon liralık yatırım yapılacak.

"Tarım sektöründe yatırımlarımıza devam ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Yılı Yatırım Programı ve Bakanlığının yürüteceği çalışmalara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda tarım, orman ve su sektörlerindeki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yatırım Programı'nda da görüldüğü gibi gıda arz güvenliğimizin sürdürülebilirliğini sağlayacak, bitkisel ve hayvansal üretimde verimlilik ve kaliteyi artıracak, hem üreticiye hem de tüketiciye faydalı olacak projelerimiz var. Bu projelerin uygulanması için yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden sürüyor." dedi.

"Daha verimli üretim yapmak için çalışıyoruz"

Bakan Yumaklı, sulama alanındaki projelerle tarımda verimliliği de artırmayı hedeflediklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Daha az su kullanarak daha verimli üretim yapabilmek için çalışıyoruz. Yapay zeka uygulamalarından borulu kapalı sulama sistemlerine kadar birçok konuda projelerimiz devam ediyor. Üreticilerimize sulama sistemleri için destekler vermeye devam ediyoruz."