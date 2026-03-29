Tarımda planlı üretime destek: Mazotun tamamı ödenecek

Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle yükselen akaryakıt ve gübre fiyatları, tarımsal üretimde maliyet baskısını artırdı. Ekim alanlarında daralma riski ve buna bağlı olarak gıda arz güvenliği tartışmaları sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uyguladığı tarımsal üretim planlaması modeli üreticilere sağlanan desteklerle öne çıkıyor.

Bitkisel üretim destekleri, “temel destek”, “planlı üretim desteği” ve “üretimi geliştirme desteği” başlıkları altında veriliyor. Sadece temel destekten yararlanan üreticilerin mazot maliyetinin ortalama yüzde 50’si, gübre maliyetinin ise yüzde 25’i karşılanıyor. Planlama kapsamındaki ürünü doğru havzada eken üreticilerde ise mazotun tamamı, gübrenin yarısı destek kapsamında yer alıyor.

Buğday ve pamukta destek tutarı yükseliyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bitkisel üretimde ürün bazlı destekler dikkat çekiyor. Buna göre, buğday ve arpada temel ve planlı üretim desteği toplamı dekarda 806 liraya ulaşıyor. Su kısıtlaması bulunan havzalarda ise bu tutar bin 240 liraya kadar çıkıyor.

Yağlık ayçiçeğinde destek 930 lira, su kısıtı bulunan bölgelerde bin 302 lira olurken, pamukta dekar başına destek bin 395 liraya kadar yükseliyor.

Nohut, mercimek ve yem bitkilerinde destek 620 lira olarak uygulanırken, su kısıtlı havzalarda bu tutar 868 liraya çıkıyor.

Hayvancılıkta destekler devam ediyor

Tarım destekleri yalnızca bitkisel üretimle sınırlı kalmıyor. Hayvancılıkta da üreticiye yönelik destekler sürüyor.

Bu kapsamda buzağı başına bin 400 lira, malak için 2 bin 800 lira, kuzu ve oğlak için 300 lira, besilik sığır için ise 500 lira destek sağlanıyor.

Arıcılıkta kovan başına destek 100 ila 140 lira arasında değişirken, ipek böceğinde kilogram başına bin 100 lira ödeme yapılıyor. Sürü yöneticisi desteği ise 81 bin liraya kadar çıkıyor.

Kredi ve sigortada ilave avantaj sağlanıyor

Bakanlık, doğrudan desteklerin yanı sıra düşük faizli kredi ve sigorta tarafında da ek avantajlar sunuyor.

Planlı üretim yapan çiftçilere ilave faiz indirimi ve sigorta prim desteği verilerek, üretimin devamlılığının sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması hedefleniyor.