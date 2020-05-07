“Tarımda sözleşmeli üretim modeline geçilmeli”

07 Mayıs 2020

MERSİN- Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla hemen her sektörde dengelerin değiştiğini ifade eden Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak, tarım ve gıda sektöründe yeni fırsatlar doğduğunu aktardı. Türkiye’de tarımda yeni bir dönemin başladığını ve salgınla birlikte tarım ve gıdanın önemi bire kez daha kamuoyunca anlaşıldığını belirten Koçak, “Biz yıllardır tarımın göz bebeği olan Çukurova’dan sürekli ‘Tarımsal potansiyelimizin farkına varalım ve fırsata dönüştürmek için bakış açımızı değiştirip, sürdürülebilir üretim anlayışıyla sektörü canlı tutalım’ diye hep sesleniyorduk. Şimdi tablo hepimiz için netleşti. Gıda güvenliği ve gıdaya sürekli ulaşabilmek artık önemli ve stratejik bir konu. Şu anda önümüzde fırsat var ve bu süreçte akılcı yaklaşım ve doğru politikalarla sektörü desteklemek lazım. Bunu yapabilirsek yeni tarım düzeninde avantajlı ülkelerden biri olacağımız gibi, tarım ve gıda ekonomimiz için çıkış yolu bile olabilir” dedi.

“Sözleşmeli üretim ve tarıma dayalı sanayi için yeni politikalar uygulanmalı”

Tarımda artık belirli kalite standartlarda üretim yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Koçak, sözleşmeli üretim modelinin Türkiye’nin öncelikli konuları arasında yer alması gerektiğini vurguladı. Sözleşmeli üretim modelinin geliştirilmesi için bir takım yasal düzenlemelerin şart olduğunu kaydeden Koçak, “Tarımsal üretimin artırılması, girdi maliyetlerinin azalması, pazarlama sorununun çözülmesi için bu gerçekten önemli. Üretici hasadı bittiği zaman ne kazandığını bilecek. Ürün satış sorunu kalmayacak. Haliyle üretim sanayileşmeyi de sağlayacak. Sözleşmeli üretim ve tarıma dayalı sanayi için yeni politikalar uygulanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Tarıma dayalı sanayi yatırımları teşvik edilmeli”

Öte yandan Organize Sanayi Bölgelerindeki tarıma dayalı sanayi yatırımlarının da 5 ve 6’ncı bölge teşvikleri kapsamında faydalandırılması ve teşvik edilmesi gerektiğine de işaret eden Ruhi Koçak, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş çalışmaları ile ilgili şunları söyledi: “Tarsus’a liman, otoban, havayolu ve demiryoluna yakınlığıyla stratejik konumu açısından harika konumlanmış bir OSB kuruyoruz. Şu anda alt yapı çalışmaları süratle devam ediyor. Şu anda birinci etabın yüzde 75’i satılmış durumda. Yatırımların da yüzde 60-70’ini tarım ve tarıma dayalı sanayi yatırımları oluşturuyor. Biz ilk başta Çukurova’nın bereketli toprakları, tarım ve gıda gerçeğinden yola çıkarak OSB’mizde Gıda İhtisas OSB olarak başlamıştık. Sonra baktık ki yan sanayi talepleri de gelmeye başlıyor ve OSB’yi karmaya çevirdik. Geldiğimiz nokta çok iyi. Çok kısa sürede bu kadar hızlı yol alıp OSB kurmak kolay değildi. Şimdi daha net görebiliyoruz ki tarım ve tarıma dayalı yatırımlar çok doğru konumlanmış. Salgın da bize tarım ve gıda gerçeğini bir daha gösterdi. Bu son süreçle OSB’mize ilgi arttı ve arsa talebi çoğaldı”