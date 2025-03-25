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Tarımda su kıtlığını aşmak için bilinçli sulamaya odaklanılmalı

Türkiye’de tatlı suyun yüzde 73’ü tarımda kullanılıyor. Artan nüfusla birlikte kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarının 2050’de 1.069 metreküpe kadar düşmesi bekleniyor. Türkiye’nin su kıtlığı çeken bir ülke durumuna geleceğini gösteren bu veriler, tarımda akıllı su yönetimine ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

DÜNYA - İSTANBUL
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Artan nüfusla birlikte Tür­kiye’de kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarının 2030 yılında 1.200, 2040 yılında 1.116, 2050 yılında ise 1.069 metreküpe kadar düş­mesi bekleniyor. Bu rakamlar, Türkiye’nin su kıtlığı çeken bir ülke durumuna geleceğini gös­teriyor.

Bununla birlikte, Türki­ye’de her bir nehir havzası kendi içerisinde farklı dinamiklere ve öncelikli sorunlara sahip. Türki­ye’de 25 ana nehir ve kollarının oluşturduğu su toplama havza­larına nehir havzası deniyor. Ne­hir havzalarında yıllık kişi başı­na düşen su miktarlarına bakıl­dığında sadece dokuz havzada su stresi yaşanmadığı görülüyor.

Bunlar Batı Akdeniz, Antalya, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Ceyhan, Dicle-Fırat, Doğu Ka­radeniz, Çoruh ve Aras. Bununla birlikte dört nehir havzası kesin kıtlık riski altında. Bunlar; Mar­mara, Küçük Menderes, Burdur ve Akarçay havzaları şeklinde. Beş havzada su seviyesi kıtlık dü­zeyine gelmiş durumda. Susur­luk, Kuzey Ege, Gediz, Sakarya ve Asi kıtlık seviyesine gelen hav­zalar arasında yer alıyor. Yedi havzada ise su stresi söz konu­su. Söz konusu havzalar arasın­da Meriç-Ergene, Büyük Mende­res, Yeşilırmak, Kızılırmak, Kon­ya Kapalı, Seyhan ve Van Gölü bulunuyor.

Kendini yenileme kapasitesi aşılan havzalara dikkat edilmeli

Havzalardaki akış miktarı ile bu havzalardan faydalanan nü­fus arasında da orantısızlıklar var. Örneğin, ülkemizdeki top­lam nüfusun yüzde 28’i Marma­ra Bölgesi’nde yaşarken, burada­ki havzalar toplam akışın sade­ce yüzde 4’lük kısmını topluyor. Meriç, Ergene, Gediz, Büyük Menderes, Burdur Gölü, Akar­çay, Konya ve Asi Nehri havzala­rında yüzey ve yeraltı suyu kul­lanımı, su kaynaklarının kendi­ni yenileyebilme kapasitesini aşmış durumda.

Bu durum, hav­zalar üzerindeki baskıyı arttıra­rak, doğal ekosistemler üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu­nunla birlikte, kentleşme, sanayi ve tarımın yoğun olduğu havza­larda, örneğin Büyük Menderes ve Ergene Havzalarında kirlilik sorunundan da söz etmek müm­kün. Eğirdir Gölü, Bafa Gölü, Tuz Gölü, Gediz Deltası, Uluabat Gö­lü, Beyşehir Gölü, Eber Gölü, Burdur Gölü ve Göksu Deltası gi­bi sulak alanlar ise kirlilik baskı­sı altında varoluşlarını sürdür­meye çalışıyor.

Su politikaları değişti fakat hedeflenen nokta halen uzak

Türkiye, 2011 yılında Su Yö­netimi Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile havza bazında su yönetimine geçti. Böylece, su kaynaklarının her bir nehir hav­zasının koşulları ve öncelikleri göz önüne alınarak bütüncül bi­çimde izlenmesi, durumlarının doğru değerlendirilmesi ve adil ve sürdürülebilir bir su tahsisi sürecine geçiş hedeflendi. Türki­ye’nin 25 nehir havzası için ‘Ne­hir Havzası Yönetim Planları’ ha­zırlık süreci başladı, Havza Yöne­tim Kurulları ve Yüksek Kurullar kuruldu.

Türkiye’nin, su politikası ala­nındaki hedefleri, 21 Ekim 2021’de Su Şurası Sonuç Bildir­gesi ile kamuoyuna sunuldu. Tür­kiye’nin su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi amacıyla araların­da 56 farklı üniversiteden akade­misyenlerin, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, büyükşehir be­lediyelerinin ve su kanalizasyon idarelerinin ve su kullanıcıları­nın da dahil olduğu paydaşlarla çalışmalar sonucunda 21 Ekim 2021’de 28 maddelik “Su Şurası Sonuç Bildirgesi” yayımlandı.

Sonuç Bildirgesine göre su kaynaklarının tükenme sınırına ulaşmadan korunması, verim­li kullanılması ve doğru yöneti­mi ülkemiz için bir zorunluluk­tu. Şura kararları arasında kal­kınma planı da dahil bütün ulusal planlarda su kaynaklarının ko­runması hususunun yer alması yer alıyor. Bu karar önemli çünkü su, ekonomik büyüme, kentsel ve kırsal gelişim ve sektörel kalkın­manın en temel birleşenlerinden. Suyun mevcut durumunu göz önüne almadan yapılan planların hedeflerine ulaşamama riski var.

Tatlı suyun %73’ü tarımda öncelikli konu verimlilik

Şura kararlarının bir başka önemli odağı, kentsel, tarımsal ve endüstriyel su kullanımında suyun verimli kullanımını önce­liklendirmesi. Tarımsal üretim­de suyu verimli kullanan modern sulamaya geçiş ve tarımsal sula­mada dijitalleşmenin sağlanma­sı için yeni finansman modelle­rinin devreye alınması hedefler arasında yer alıyor. Suyumuzu en fazla tükettiğimiz sektör ta­rım; Türkiye’de tatlı suyun yüz­de 73’ü tarımda kullanılıyor.

En yaygın sulama yöntemi salma su­lama adı verilen, tarlalara suyun oluk oluk akıtılarak verildiği bu yöntem, suyu verimsiz kullanı­yor. Salma sulama aynı zamanda bitkisel üretim için elzem olan üst toprağın erozyonla kaybına neden oluyor. Sadece su kaynak­larımızın değil, tarım için gerekli toprak yapısının da tükenmesine neden oluyor. O nedenle, modern sulama gibi tarımsal üretimde suyu verimli kullanan yöntem­lerin uygulanmasının yaygınlaş­ması kritik öneme sahip.