Tarımda yüksek girdi maliyeti gıda güvenliğini tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarımda yüksek girdi maliyetlerinin küresel gıda piyasalarında yaşanan sıkıntıların daha uzun sürmesine neden olabileceğini belirtti. FAO tarafından yayınlanan Gıda Görünümü Raporu’nda, çiftçilerin girdi maliyetlerini gösteren endeksin rekor yüksek seviyeye ulaştığına ve bu artışın geçtiğimiz yıl gıda fiyatlarında yaşanan artışın üzerinde olduğuna dikkat çekildi. FAO’ya göre, girdi maliyetlerini gösteren endeksteki artışın geçtiğimiz yıl gıda fiyatlarında yaşanan artışın üzerinde olması çiftçilerin reel gelirinin azalması anlamına geliyor.

Gübre gibi tarımsal girdi maliyetlerindeki artışın çiftçiler açısından üretimi artırma noktasında caydırıcı olacağına işaret edilen raporda, rekor ithalat faturalarıyla karşı karşıya kalan yoksul ülkelerde gıda güvenliğinin tehdit altında olduğu belirtiliyor.

Gıdada ithalat faturası yeni rekora gidiyor

Yakıt ve gübre gibi tarımsal girdiler için artan fiyatların rolünün ve Ukrayna'daki savaşın küresel emtia piyasaları için yarattığı risklerin ele alındığı iki özel bölümün de yer aldığı raporda, "Artan girdi fiyatları, hava durumuyla ilgili endişeler ve Ukrayna kaynaklı belirsizlikler dikkate alındığında FAO tahminleri, gıda piyasalarında olası bir daralmaya ve gıda ithalat faturalarının yeni bir rekor seviyeye ulaştığına işaret ediyor" ifadesi yer aldı. Rapora göre, küresel gıda ithalat faturası bu yıl yüzde 3’lük artışla 1,8 trilyon dolara yükselerek yeni bir rekora ulaşma yolunda ve söz konusu artışın büyük kısmını yüksek fiyatlar ve nakliye maliyetleri oluşturuyor.

İthalatçı finansmanda zorlanacak

Raporda ithalatçıların artan uluslararası maliyetleri finanse etmekte zorlanacakları uyarısında da bulunuluyor. FAO tarafından yılda 2 kez yayınlanan Gıda Görünümü Raporu'nda tahıllar, yağlı ürünler, şeker, et ve süt ürünleri ve balıklar gibi başlıca gıda maddeleri için piyasa arz ve talep eğilimlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Bulguların 2022/23 sezonu ve muhtemelen bir sonraki sezon için gıda fiyatlarında görülen artışların önüne geçebilecek bir tedarik ortamına işaret etmediğinin altını çizen FAO, en az gelişmiş ülkelerin toplam ithalat faturalarını aşağı çekmek için hacimleri çok keskin bir şekilde azaltmalarını bekliyor.

FAO endeksi iki aylık düşüşe rağmen Mayıs 2021'e göre hala çok yüksek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünya gıda fiyatları endeksi martta rekor yüksek seviyeyi gördükten sonra hububat ve et fiyatlarındaki artışa rağmen nisanın ardından mayısta da gerilemişti. Üst üste iki aylık düşüşe rağmen gıda fiyatları endeksi özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yarattığı endişelerle Mayıs 2021’e kıyasla hala yüzde 22.8 daha yüksek seviyede bulunuyor.