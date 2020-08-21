Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi haziranda arttı

21 Ağustos 2020

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerine göre, endeks haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,17, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,38 artış gösterdi. Ana gruplar itibarıyla haziranda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,17, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 6,24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi de yüzde 10,05 arttı.

En fazla azalış yüzde 3,39 ile

tarımsal ilaçlar alt grubunda görüldü

Yıllık bazda en fazla azalış yüzde 3,39 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda görüldü. Haziranda geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar yüzde 3,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 0,36 ile enerji ve yağlar oldu. Bu dönemde en fazla artış yüzde 12,50 ile makine bakım masrafları, yüzde 9,75 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 9,44 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık en fazla azalış yüzde 1,63 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda kaydedildi. Bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 0,93 ile hayvan yemi, yüzde 0,26 ile tohum ve dikim materyali oldu. Haziranda artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 3,73 ile enerji ve yağlar, yüzde 1,47 ile makine bakım masrafları olarak belirlendi.

Kaynak: AA