Tarımsal girdi fiyatları yıllık bazda yüzde 19 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarım-GFE (2015=100), 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,96, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,67 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,68, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 3,70 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 18,02, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 21,62 artış gösterdi.

Yıllık en fazla artış yüzde 33,15 ile makine bakım masrafları alt grubunda oldu

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 29,98 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 28,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 0,68 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 4,23 ile veteriner harcamaları ve yüzde 5,58 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 7,04 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) alt grubunda oldu

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 5,12 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 3,68 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar, sırasıyla yüzde 0,07 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 1,12 ile tarımsal ilaçlar oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 1,78 ile makine bakım masrafları oldu.