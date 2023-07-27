Tarımsal planlama için kurul oluşturuluyor

Ziya İPEK

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, tarımsal üretimin öngörülebilir ve sürdürülebilir olması amacıyla Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu’nun oluşturulacağını ve kurulun alacağı kararların il ve ilçe müdürlüklerince sahada uygulanacağını bildirdi.

Ceyhan ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca gelecek yıl üretim sezonundan itibaren hayata geçirilecek Tarımsal Üretim Planlaması, tarımsal üretim planlamasına yönelik taslak yönetmelik ve yapılacak çalışmalar tanıtıldı. Üreticiler, planlı üretimin ürünlerin daha iyi değerlendirilmesine olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Ali Tekin, Ceyhan Ziraat Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda, önümüzdeki ekim sezonundan itibaren bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin havza ve işletme bazında planlanacağını bildirdi. Tekin, mülkiyet ve kadastro sorunlarından dolayı Çiftçi Kayıt Sistemi’ne başvurusu alınmayanların artık araziyi işlemeleri halinde sisteme kayıtlarının yapılacağını, meyve bahçeleri ve sebze üretimi istisna olmak kaydıyla buğday ve mısır gibi stratejik ürünleri hangi il ve ilçenin ne miktarda üreteceğinin planlanarak bilineceğini vurguladı.

Tarımsal üretim planlamasının bir tarafının da sözleşmeli üretim olduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti: “Üretici sözleşmeli üretime yönelir ve bu yaygınlaşırsa üretim yaptıktan sonra ürününü kime satacağını bilecek, ürünün elde kalması ortadan kalkacak. Eğimi yüzde 6’nın altında olan arazilere de artık bahçe kurulamayacak, bu da ovalarda tarla tarımına yönelik üretim yapılması için alınmış bir karar.

Üreticilerden, oda ve borsalardan aldığımız görüşleri bakanlığa sunacağız ve taslak yönetmelik önümüzdeki ay yayınlanarak tarımsal üretim planlamasına geçilmiş olacak.” Toplantıda üreticiler, başta kadastro, arazi mülkiyeti ve sulama gibi farklı konulardaki sorunlarını dile getirdi. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Mehmet Öztürk de planlı tarımsal üretim yapılmasını yıllardır dile getirdiklerini ve konunun hayata geçirilmesine destek vereceklerini kaydetti.