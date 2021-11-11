Tarımsal üretim destek miktarları belli oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2021 yılında tarımsal desteklemeler ve 2022 yılında gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklerini belirleyen Cumhurbaşkanı kararına göre, 2021 yılında mazot ve gübre desteği de dahil olmak üzere dekar başına; buğday, arpa çavdar, yulaf ve tritikale için 42 TL, çeltik, kütlü pamuk için 76 TL, nohut, kuru fasulye ve mercimek için 32 TL, kanola ve aspir için 28 TL, patates ve soya için 38 TL, yağlık ayçiçeği için 37 TL, dane mısır için 35 TL, kuru soğan ve yem bitkileri için 27 TL, yaş çay ve fındık için 26 TL, zeytin ve diğer ürünler için 25 TL, nadas için de 8 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Karara göre 2022 yılında, gübre desteği; buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 32 TL, diğer tüm ürünler için 16 TL olarak uygulanacak.

Karar kapsamında arı yetiştiricilerine kovan başına 15 TL, ürün sertifikası başına ürün kategorisine göre dekar başına 10 TL ile 100 TL arasında değişen miktarlarda, iyi tarım uygulamalarına da ürün kategorisi ve sertifikasyona göre 10 TL ile 150 TL arasında değişen miktarlarda, küçük aile işletmelerine de dekar başına 100 TL destekleme sağlanacak.

Karar ekinde belirtilen tarım havzalarında 2021 yılında ruhsat verilen alanlarda çiftçi kayıt sistemine kayıtlı fındık üreticisine dekar başına 170 TL fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi, katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekar başına 20 TL, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında da dekar başına 100 TL ödeme yapılacak.

Kararla ayrıca Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destek miktarları, yem bitkileri ve hayvan yetiştiriciliğine yönelik destek miktarları, su ürünleri üreticilerine yönelik destek miktarları, telafi edici ödeme destekleri ile diğer tarımsal amaçlı destek miktarları da belirlendi.

Destekleme ödemeleri için finansman 2022 ve 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. 2021 yılı fark ödemesi destekleri bütçesinden kaynak arttığı takdirde 2021 yılı hububat ve baklagil ürününün ödemelerine de başlanacak. Toprak analiz desteği ve Ar-Ge proje desteği haricindeki ödemelerden kamu kuruluşları yararlanamayacak.