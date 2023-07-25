“Tarımsal üretim planlaması ve ihracat rotası ortak akılla şekilleniyor”

Toplantıda, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri özelinde sektörde yaşanan sorunlarla ilgili çözüm önerileri ve talepler görüşüldü.

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, “AHBİB’in geçen yılki genel kurulunda göreve talip olurken üreticinin ve ihracatçının sorunlarına kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek ortak akılla çözümler üretmeyi vadetmiştik. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz toplantılardan çok güzel sonuçlar aldık. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Sayın Dr. Mehmet Hasdemir’i sektör dinamikleriyle bir araya getirdiğimiz bu toplantımızdan da olumlu sonuçlar alacağımıza eminim” dedi.

Toplantıda nohut ve kırmızı mercimekte yüksek rekolte beklentisi nedeniyle ihracat kısıtlamalarının ve kotaların kaldırılarak ihracatın önünün açılması talep edildi. Ayrıca mısırda üretim fazlasının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınması gerektiği ifade edilirken, mısır, buğday ve benzeri yüksek miktarda üretimi yapılan ürünlerde TMO ve Tarım Kredi Kooperatifi’nin referans fiyatlar açıklaması ve kurumların alıcı bularak çiftçilerin mağdur edilmemesi gerektiği dile getirildi.

Son aylarda canlı hayvan ithalatında yaşanan artışlar dikkate alınarak yem sektöründe kullanılan mısır kepeği ve yan ürünlerine uygulanan yüzde 20 KDV’nin düşürülmesi istendi. Lisanslı depoculuk bekleme süresinin üç ay daha uzatılması, sanayicilere ürün alımı yaptığı kadar faizsiz kredi açılması gibi önlemlerle fiyat istikrarının sağlanabileceği ifade edildi.