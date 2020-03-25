Tarımsal üretimde 28 dalda indirimli kredi

25 Mart 2020

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tarımsal üretime ilişkin düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırma esaslarını belirledi. Düşük faizli kredi tarımsal üretimde 28 alt başlıkta, kullandırılacak.



Resmi Gazete’de yayınlanan Tarım ve Orman Bakanlığı tebliğine göre tarımsal üretim, bunların işlenmesi, saklanması ve sözleşmeli üretim başlıkları altında toplam 28 yatırım türüne, 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında düşük faizli yatırım ve işletme kredi kullandırılacak. Her iki kredi türünde de indirim oranları, yatırımın çeşidine göre yüzde 10 ile yüzde 100 arasında değişecek.

Karar kapsamında kullandırılacak her bir kredi türü için ayrı ayrı, özel yararlanma koşulları belirlendi. Bazı yatırımlarda üretim konusu için belirlenen indirim oranları yanı sıra şartlarını sağladıkları özellikli kriter indirim oranlarından da yararlandırılacak.



Erteleme koşulları



Daha önceki yıllarda indirimli kredi kullanmış olanlardan, çeşitli doğal afetler sebebiyle üretimi ve yatırımı zarar görenlerin borçları ertelenebilecek veya taksitlendirilebilecek.



Bu uygulamadan; deprem, şiddetli rüzgar, doğal afetlerden kaynaklanan yangın, aşırı sıcak zararı, sam yeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel, su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar görenler yararlanabilecek.

İndirimli kredilerden yararlanabilecek yatırımlar ve desteklemeye konu azami kredi miktarları şöyle:



Süt ve kombine sığır yetiştiriciliği(25 milyon),

Damızlık düve yetiştiriciliği (10 milyon),

Büyükbaş hayvan besiciliği(10 milyon),

Küçükbaş hayvancılık(15 milyon),

Arıcılık(2.5 milyon),

Kanatlı sektörü (5 milyon),

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği (10 milyon),

Su ürünleri(10 milyon),

Geleneksel hayvansal üretim(1.5 milyon),

Kontrollü örtüaltı tarımı(25 milyon),

Yem bitkisi üretimi (5 milyon),

Yurt içi sertifikalı tohum, fide fidan üretimi(20 milyon),

Süs bitkisi(10 milyon),

Stratejik bitkisel üretim(10 milyon),

Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık(10 milyon),

Geleneksel bitkisel üretim(2.5 milyon),

Tarım makineleri(2.5 milyon),

Traktör(500 bin),

Modern basınçlı sulama sistemi(5 milyon),

Tarım makineleri parkı(5 milyon),

Arazi alımı(2.5 milyon),

Lisanslı depoculuk(50 milyon),

Elektronik ürün senedi(5 milyon),

Soğuk hava deposu(10 milyon),

Tarımsal ürünlerin işlenmesi(10 milyon),

Sözleşmeli üretim(50 milyon),

Özel ormancılık(10 milyon),

yenilenebilir enerji kaynakları.