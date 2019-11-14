Tariş zeytinyağına 20 TL fiyat belirledi

14 Kasım 2019

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin 2019-2020 dönemi alım kampanyasında sızma yağlara 20 TL fiyat verdiklerini kaydeden Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, ‘’Birliğimiz, üretici ortaklarının yanında yer aldığını bu alım kampanyasında da bir kez daha ortaya koymuştur’’ dedi.



Başkan Sürek, amaçlarının ürünün değerini koruyarak, üreticiyi mağdur etmemek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



‘’Kooperatif bölgelerimizden gelen fiyat değerlendirmeleri, iç ve dış piyasalar rekolte ve fiyat seviyelerini de dikkate alarak, üreticimizi memnun edeceğini düşündüğümüz fiyatla alımlara başladık. Bundan sonraki süreçte de piyasa gelişmelerine göre hareket edeceğiz. Ürünün değerini koruyarak, üreticimizi mağdur etmemek başlıca hedefimizdir. Bu amaç doğrultusunda başlattığımız alım kampanyası tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun.Geçtiğimiz yıl başarılı bir alım kampanyası yürüttük. Üretici ortaklarımızla omuz omuza 2018-2019 kampanya dönemini hem alımlar hem de satışlar açısından memnuniyet verici şekilde tamamladık. Bu yıl da bölge, ülke ve dünya üretimi ve fiyat oluşumlarını dikkate alarak, titiz değerlendirmeler sonucunda sızma zeytinyağına 20 TL fiyat vererek, alımlara başladık.’’

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin tüm kooperatifleri ve 28 bin ortağıyla bölgede güçlü bir yapıya sahip olduğunu anlatan Hilmi Sürek, en önemli gücünün ortakları, ortaklarının ürünü olan zeytinyağının kalitesi olduğunu vurguladı. Sürek, ‘’Birliğimizin açıkladığı alım fiyatının sadece ortaklarına değil, tüm üreticilere olumlu yansıması dileğindeyiz’’ diye konuştu.

Sürek, 2019-2020 sezonu Türkiye zeytinyağı rekolte tahmininin 225 bin ton olduğunu da hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:



‘’Zeytinyağının anavatanı Türkiye’dir. Bu yıl hem rekolte hem de kalite açısından iyi bir sezon yaşayacağız. Birlik olarak, sadece ortaklarımızdan aldığımız ve kendi tesislerimizde sıktığımız ürünleri Tariş markasıyla iç ve dış pazarlarda en iyi şekilde değerlendireceğiz. Amacımız dalgalı ve zaman zaman belirsiz olan zeytinyağı piyasasında üreticimizin ürününü en iyi şekilde değerlendirmek ve kazancını arttırmaktır.’’