Tarlada verim yılı: Üretimde rekor, tezgahlarda bolluk bekleniyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bu yıl tarımsal üretimde hava koşullarının olumlu seyretmesi ve yağışların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle verimde önemli artış bekleniyor. Özellikle geçen yıl zirai dondan zarar gören meyve gruplarında güçlü toparlanma yaşanacağı, yaz aylarında market ve manav raflarında ürün bolluğunun hissedileceği değerlendiriliyor.

Geçen yıl yaşanan kuraklık ve zirai don olayları, üretim rakamlarında belirgin düşüşe neden olmuştu. 2025 yılında tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin üretimi bir önceki yıla göre yüzde 10,4 gerileyerek 67 milyon 60 bin 312 tona indi. Sebze üretimi yüzde 0,8 azalışla 33 milyon 315 bin 678 ton olurken, meyve, içecek ve baharat bitkilerindeki üretim yüzde 30,4 düşüşle 19 milyon 767 bin 12 tona geriledi.

Tahıl üretimi de geçen yıl yüzde 12,3'lük kayıpla yaklaşık 34,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Yağışlar üretimi destekledi

2026 yılında ise yağış miktarındaki artış ve elverişli iklim koşulları tarımsal faaliyetlere olumlu yansıdı. Son yılların en yüksek kış yağışlarının görülmesiyle birlikte üretimde yeniden yükseliş süreci başladı.

Kış aylarında etkili olan yağışlar toprak nemini artırırken, ilkbaharda da yağışların mevsim normallerinin ve geçen yılki seviyelerin üzerinde gerçekleşmesi tarımsal kuraklık riskini önemli ölçüde azalttı. Bu gelişmeler özellikle hububat üretiminde yüksek verim beklentisini güçlendirdi.

Su kaynaklarının da yağışlardan olumlu etkilenmesi, üreticilerin sezonla ilgili beklentilerini yükseltti.

Meyve üretiminde güçlü toparlanma

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Bitkisel Üretim Birinci Tahmini verilerine göre, 2026 yılında üretim miktarlarında dikkat çekici artışlar bekleniyor.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretimin geçen yıla göre yüzde 12,6 yükselmesi, meyve, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 57,8'lik artış yaşanması öngörülüyor.

Toplam üretimin tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75,4 milyon tona, sebzelerde 33,3 milyon tona, meyve, içecek ve baharat bitkilerinde ise yaklaşık 31 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Buğday ve arpada yüksek artış

Tahıl grubunda üretimin yüzde 21,7 artışla 41,6 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Buğday üretiminin yüzde 26,7 yükselerek yaklaşık 22,8 milyon tona, arpa üretiminin ise yüzde 50 artışla 9 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Arpa üretimindeki yükselişin yem sektörüne olumlu katkı sağlaması, hayvancılıkta maliyet baskısını azaltması ve sektörün hammadde ihtiyacını karşılamada rahatlama yaratması bekleniyor.

Kuru baklagillerde nohut üretiminin 510 bin ton, kuru fasulyenin 210 bin ton ve kırmızı mercimeğin 385 bin ton seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Şeker pancarı üretiminin de yüzde 5,8 artışla 22 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor.

Meyve grubunda dikkat çeken yükseliş

Geçen yıl zirai dondan en fazla etkilenen ürünlerin başında gelen meyvelerde bu yıl güçlü bir toparlanma bekleniyor. Elma üretiminin yüzde 93,6, şeftalinin yüzde 88,6, nektarinin yüzde 107,7, kirazın yüzde 255,7 ve üzümün yüzde 53 artacağı öngörülüyor. Çilek üretiminde ise yüzde 1,4'lük yükseliş tahmin ediliyor.

Turunçgillerde mandalina üretiminin yüzde 46,3, portakalın yüzde 63,9 ve limonun yüzde 63,8 artması bekleniyor.

Sert kabuklu meyvelerde ise fındıkta yüzde 62,2, cevizde yüzde 95,1 ve Antep fıstığında yüzde 113,6 oranında üretim artışı öngörülüyor.

Üretimde beklenen yükseliş nedeniyle 2026'nın tarım sektörü açısından "bereket yılı" olabileceği değerlendiriliyor. İç piyasada ürün arzının artmasıyla birlikte tüketicilerin özellikle meyve ve sebzeye erişiminin kolaylaşacağı, ihracatta da güçlü performansın sürmesinin beklendiği ifade ediliyor.