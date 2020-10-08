Tarsus Sarıulak zeytininde 40 bin ton rekolte hedefleniyor

08 Ekim 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Mersin’in en büyük zeytin üretim merkezlerinden biri olan Tarsus’ta yaklaşık 40 bin dekarlık arazi üzerinde zeytin hasadı başladı. İlçede gözler 1200 çiftçi tarafından 7 bin 400 dekarlık alanda üretimi yapılan Coğrafi İşaretli Tarsus Sarıulak Zeytini’ne çevrilirken, sezon sonunda yaklaşık 40 bin ton rekolte hedefleniyor

Yeni devlet destekleri ve marka çalışmaları ile Tarsus Sarıulak Zeytini’nde ağaç popülasyonlarının her geçen gün yükseldiğini belirten Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, 2017 yılında ilçede yaklaşık 500 bin olan Sarıulak Zeytin Ağacı varlığının günümüzde 200 bin adet artarak toplamda 700 bin adede yükseldiğini söyledi. İlçede yaklaşık 1000 yaşında olan onlarca Sarıulak Zeytin Ağacı’nın bulunduğunu ifade eden Murat Kaya, yeni ağaçların da meyve vermeye başlamasıyla rekoltede geçtiğimiz yıla oranla 15 bin tonluk artış yaşanmasını öngördüklerini belirtti. Kaya, “Ortalama 20 ile 25 bin ton civarında olan sarıulak zeytin üretimimize meyve vermeye başlayan yeni ağaçlarımızın da katkısıyla sezon sonunda toplamda 40 bin ton rekolte hedefliyoruz” dedi.

Bu sezon 32 bin ton Sarıulak zeytinyağı çıkarılması öngörülüyor

Tarsus Sarıulak Zeytini’nin hem tat hem de içerdiği vitamin, mineraller ve polifenol miktarı ile diğer zeytinlerden çok daha üstün özelliklere sahip olduğuna dikkat çeken Murat Kaya, Tarsus Sarıulak Zeytinyağı’nın da ilaç olarak tüketiciler tarafından tercih edildiğini aktardı. İlçedeki yeni zeytin işleme ve zeytinyağı tesis sayısında artış olduğunu kaydeden Kaya, “2019 yılında üreticiler tarafından kurulan kooperatif hızlıca yatırımlarını tamamlayarak ürün alımlarına başladı. 2020 yılı içinde temelleri atılan 1 yeni tesisimizin yapımı da tamamlanmak üzere. Yeni kurulacak tesisimizle birlikte ilçemizdeki zeytin işleme tesisi 11’e çıkacak. Yeni sezonda yaklaşık Tarsus Sarıulak Zeytinyağı üretimimizin 32 bin ton civarında olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

2018'de Tarsus Sarıulak Zeytininin coğrafi işaret belgesini aldıklarını hatırlatan Başkan Kaya son olarak Tarsus Sarıulak Zeytinyağı’nın da tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu’na 21 Nisan 2020 tarihinde menşei coğrafi işaret başvurumuzu yaptıklarını aktardı.