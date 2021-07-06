Taşköprü sarımsağına satış yasağı kaldırıldı

Avrupa Birliği'nin coğrafi işaret alarak tescillediği 'Taşköprü sarımsağı'na Mayıs ve Haziran aylarında yol kenarlarında ve pazarlarda satış yasağı getirilmişti. Meşhur Taşköprü Sarımsağı yeniden pazarda satılmaya başladı.

İlçenin cuma pazarı alanında düzenlenen törenle, 2021 yılı Taşköprü sarımsağı sezon açılışı ve Taşköprü Sarımsak Takip Sistemi'nin (TSTS) tanıtımı yapıldı.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu burada diğer sarımsakların da pazarlarda Taşköprü sarımsağı adıyla satıldığını belirterek, "Üreticiler olarak ürünümüzün kıymetini bilip, tohumunu koruyacağız. Sertifikalı ürün yetiştirmek çok önemli. Böylece pazarlama gibi bir derdiniz olmuyor. Böyle garanti bir durum söz konusu." diye konuştu.

Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi'ne üye olan çiftçilere üyelik belgeleri verildi ardından "Sarımsak Pazarı"nın 2021 yılı sezon açılışının kurdelesi kesildi.