Tavuk ve yumurta üretimi düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta 1 milyar 574 milyon 887 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, geçen yıla kıyasla yüzde 5,2 azaldı.

Türkiye'de mayısta 99 milyon 189 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Mayıs 2020'ye kıyasla yüzde 3 geriledi.

Bu yılın mayıs ayında 179 bin 163 ton tavuk eti, 4 bin 69 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi.

Tavuk eti üretimi geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 2,4, hindi eti üretimi de yüzde 20,3 azaldı.