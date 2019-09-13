Temmuz ayı yumurta ve süt üretim rakamları açıklandı

13 Eylül 2019

Türkiye'nin yumurta üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5,3 artışla 1,6 milyar adet oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. Temmuzda 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Temmuzda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 115 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 43,6 arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 10 geriledi. Temmuzda kesilen hindi sayısı 568 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 19,6, yıllık bazda da yüzde 2,5 arttı ve 201 bin 489 ton olarak gerçekleşti.

Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 30,6 arttı ve 5 bin 183 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,3 düşüş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 0,6 azalış kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 0,1 arttı.

Toplanan inek sütü miktarı temmuzda azaldı



Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azalarak 797 bin 964 tona geriledi.



Buna göre, toplanan inek sütü miktarı temmuzda yıllık bazda yüzde 7,5 azalarak 797 bin 964 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 1,5 artarak 107 bin 228 tona çıktı. İnek peyniri üretimi yüzde 14,6 azalarak 54 bin 725 tona geriledi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi de yüzde 3,3'lük azalışla 3 bin 822 tona düştü.

Yoğurt üretimi 114 bin 745 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı. Ayran üretimi ise 64 bin 583 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalış gösterdi.

Temmuzda ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,3, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,3 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ise söz konusu dönemde yüzde 7,5 azaldı.