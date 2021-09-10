Tescilli Türk Defnesi, global pazara açılıyor

Hazırladığı eylem planlarıyla tıbbi ve aromatik bitkileri ekonomiye kazandırmayı sürüden Orman Genel Müdürlüğü (OGM), defne konusunda önemli bir adım attı. OGM himayesinde yürütülen proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından “Türk Defnesi” tescillenerek coğrafi işaret almaya hak kazandı.

Dünyadaki defne ihtiyacının yüzde 90’nının Türkiye tarafından karşılandığına dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Kozmetik, ilaç ve gıda sektöründe yoğun olarak kullanılan defneyi bundan böyle dünyaya ‘Türk markası’ olarak tanıtmak için önemli bir adım attık. Ülkemizde yetişen defne bitkisi müdürlüğümüzün girişimleriyle TÜRKPATENT tarafından OGM adına ‘Türk Defnesi’ mahreç coğrafi işareti ile tescillendi. Böylece yeni Coğrafi İşaret Yasasına göre, ilk kez bir ürün Türk ibaresi ile tescillenmiş oldu. Şimdi Türk Defnesi Avrupa yolcusu. Bu süreci de başarıyla atlattığımızda Türk Defnesi global pazarda daha etkin yer alabilecek.” dedi.

Ülke ekonomisine 2 milyar liralık katkı

OGM tarafından 2016’da hazırlanan “Defne Eylem Planı” sayesinde 2005 yılında 6 bin 436 ton olan üretimin 2019’da 32 bin 600 tona, 2020’de ise 44 bin 350 tona yükseldiğine dikkat çeken Karacabey, “Geçtiğimiz yıl defne köylüsüne 150 milyon TL, ülke ekonomisine ise 1 milyar 850 milyon TL katkı sağladı. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerindeki 25 ilde yetişen ve özellikle Bursa Karacabey ormanlarında yoğun olarak görülen defne dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor. Yaprağı ve yağı özellikle kozmetik, ilaç ve gıda sektörü tarafından kullanılan defne, Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, yerel halka ve bölgeye önemli bir gelir imkanı sağlıyor.” şeklinde konuştu.