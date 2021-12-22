TGSD, 200 çiftçiyle organik pamuk üretimini artıracak

Yener KARADENİZ

Dünyaca ünlü hazır giyim markalarının organik pamuk kullanımını artırmaya yönelik taahhütleri, arzı yetersiz kalan organik pamuğa talebi daha da artırdı. Dünyanın en büyük organik pamuk üreticisi Hindistan’da yaşanan yolsuzluklar ve Çin’in Sincan bölgesindeki pamuk toplama politikasına tepkiler, markaların yönünü Türkiye’ye çevirmesine yol açtı. H&M, Inditeks, Lacoste gibi dünya devlerinin Türk pamuğuna ilgisi yoğunlaşırken, Türkiye de mevcut üretimi artırmanın yollarını arıyor. Bu çalışmalardan biri Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından hayata geçiriliyor. TGSD tarafından daha önce konuya ilişkin yapılan açıklamada, yılda 30 milyar doları aşkın ihracata imza atan hazır giyim ve tekstil sektörlerinin temel hammaddesini pamuğun oluşturduğunu vurgulanmış ve özellikle organik pamuk üretiminin cazip hale getirecek yeni teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizilmişti.

5 bin ton üretim hedefleniyor

Açıklamada 2025 yılına kadar ihracatın yüzde 20’sinin, yani en az 250 bin tonunun organik pamuk temelli iplik ve kumaş içeren ürünlerden oluşması gerektiği belirtilerek, “Mevcut üretim kapasitesi sektörün bugünkü ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Dolayısıyla ülkemizde organik pamuk üretimini hızlı bir şekilde yaygınlaştırmak en gerçekçi seçenek olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullanılmıştı. TGSD Başkanı Ramazan Kaya, bu kapsamda yaptıkları çalışmaların sonuç verdiğini belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile beraber sözleşmeli organik pamuk tarım modeli ile ilgili bir çalışma başlattık. Bizim destek verdiğimiz proje Aydın İl Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Çalıştığımız ihracatçı firmalardan güç alarak Aydın’ın Söke bölgesinde 20 bin hektarlık ekilen pamuk alanını organik pamuk alanına çeviriyoruz. Tarım Bakanlığı da fidan ve birtakım destekler veriyor. Alanı organik tarım alanına çevirmek için 200’e yakın çiftçi ile çalışılıyor. Türkiye’den ciddi alım yapan ABD’li ve AB’li müşteriler alım garantisi veriyor. Bu 20 bin hektarlık ekilen alanı organiğe geçireceğiz ancak burada 3 yıllık bir geçiş dönemi var. Müşteriler ara geçiş ürününü de alacak. Onu da Control Union’dan belgeli IC2 pamuk olarak alacaklar. Dördüncü yılda organik pamuk üretimine geçilmiş olacak. 20 bin hektarda 5 bin ton civarında verim bekleniyor” dedi.

Aydın’dan sonra Urfa ve İzmir var

Tarım Bakanlığı ile ilk kez başlattıkları projenin örnek olmasını umut ettiklerinin altını çizen TGSD Başkanı Ramazan Kaya, izleyen süreçte İzmir ve Urfa’da da benzer projelere devam edecekleri bilgisini verdi. Kaya, “Zaten çalıştığımız birçok marka sürdürülebilirlik esaslarında organik tarım ve iyi pamuk uygulamaları ile birlikte izlenebilir elyaf uygulamalarına geçtiler. Sadece organik olarak bakmamak lazım, izlenebilirliği de organize ediyoruz burada. Yani ürünün hangi tohumla, hangi tarlada, hangi çiftçi tarafından, hangi iplik fabrikasında üretildiğine dair bilgileri içeren bir üretim zinciri oluşturuyoruz” diye konuştu. Dünyada 19 ülkede üretilen organik pamuğun yüzde 90’ından fazlası 5 ülkede üretiliyor. Dünyada yıllık 240 bin ton civarında organik pamuk üretilirken, Türkiye 23 bin ton civarı pamuk üretimi ile dördüncü sırada yer alıyor. Geçtiğimiz dönemde en büyük üretici olan Hindistan’da sahte belgelerle organik olmayan pamuk organikmiş gibi piyasaya sürülmüştü. Çin’de ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde pamuk toplama politikaları eleştirilere yol açmıştı. Bu nedenle Burberry, Adidas, Nike, New Balance ve H&M gibi birçok ünlü marka, Sincan bölgesinde yetiştirilen pamuğu satın almayı bırakacağını açıklamıştı.