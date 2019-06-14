Tıbbi aromatik bitkide hedef 5 milyar dolar

14 Haziran 2019

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, Çorum'un Dodurga ilçesinde kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi'ni incelemek üzere geldiği Çorum'da, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Aydın, TBMM bünyesinde geçen yıl kasım ayında Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu kurulduğunu söyledi.

Komisyonun ilk olarak konunun taraflarıyla görüşmeler yapmaya başladıklarını belirten Aydın, "Bugüne kadar toplantılar yaptık. Bakanlıklardan, genel müdürlüklerden yetkilileri dinledik. Ardından üniversitelerden hocalarımız geldi, özel sektörden bu işle ilgilenenleri dinledik. 25'in üzerinde dinlememiz oldu. Toplantılardan sonra çalışmaları arazide de görelim istedik. Saha incelemelerimize Çorum'dan başlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin tıbbi aromatik bitki konusunda çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu vurgulayan Aydın, 3 bin 600'ü endemik olmak üzere Anadolu'nun 12 binin üzerinde bitki çeşitliliği bulunduğuna dikkati çekti.

Tıbbi aromatik bitki sektörünün dünyadaki hacminin 115 milyar dolar olduğuna işaret eden Aydın, "Ülkemizde ise henüz milyon dolarlar seviyesinde ancak hedef koyduk. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde 700-800 milyon dolar civarında kapasitemiz var. Bu yıl 1 milyar doları geçmek istiyoruz. 2023 hedefimiz ise 5 milyar dolar gelir sağlamak. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, insanımızın kalkınması açısından çok önemli. Kadın girişimcilere ya da çalışanlara öncelik vermek gibi bir önceliğimiz var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son yıllarda tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde önemli bir atak yaptığını gözlemlediklerini dile getiren Aydın, "Ülkemiz çok zengin. Biz de konuya yoğunlaştık. İnşallah komisyonumuzun hazırlayacağı raporla sektörün önündeki dar boğazları aşacağız. Özellikle Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu döneminde toplantılar, çalıştaylar yapılmış. Üniversitelerde de ana bilim dalları açılmaya başlamış." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının ardından Vali Çiftçi, ziyaret anısına Aydın'a hediye takdim etti.

Aydın, daha sonra Vali Çiftçi ve komisyon üyeleri ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile İl Özel İdaresi iş birliğinde Dodurga ilçesine kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Vadisi'ni gezdi.

Kaynak: AA