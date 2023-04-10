TİGEM’den tarihi kâr rekoru
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), geçen yıl 798 milyon lira ile kârını 2021'e göre 6 katına çıkararak tarihi rekor kırdı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), geçen yıl 798 milyon lira ile kârını 2021'e göre 6 katına çıkararak tarihi rekor kırdı.
Yüksek kalitede sertifikalı tohum üreten ve özellikle hububat tohumluğunda yüzde 25 payla sektörün lideri olan TİGEM, 2022'de hububat tohum satışlarından elde ettiği geliri 2021'e göre yüzde 203 artırdı.
Sertifikalı tohum ve üstün vasıflı damızlık hayvan yetiştiriciliğinin yanı sıra safkan Arap atı yetiştiriciliği de yapan TİGEM, 2022'de 265 tay satışından elde ettiği yaklaşık 64 milyon lira ile son 10 yılın en yüksek ortalaması ve satış hasılatına ulaştı.
2021'de 132 milyon lira kar elde eden TİGEM, geçen yılı ise yaklaşık 798 milyon liralık rekor kârla kapattı. TİGEM, 2022'de hayvancılık, bitkisel üretim, sulama ve mekanizasyon alanlarında yaklaşık 500 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.