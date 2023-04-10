TİGEM’den tarihi kâr rekoru

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), geçen yıl 798 milyon lira ile kârını 2021'e göre 6 katına çıkararak tarihi re­kor kırdı.

Yüksek kalitede serti­fikalı tohum üreten ve özellikle hububat tohumluğunda yüzde 25 payla sektörün lideri olan Tİ­GEM, 2022'de hububat tohum satışlarından elde ettiği geliri 2021'e göre yüzde 203 artırdı.

Sertifikalı tohum ve üstün va­sıflı damızlık hayvan yetiştirici­liğinin yanı sıra safkan Arap atı yetiştiriciliği de yapan TİGEM, 2022'de 265 tay satışından el­de ettiği yaklaşık 64 milyon lira ile son 10 yılın en yüksek orta­laması ve satış hasılatına ulaştı.

2021'de 132 milyon lira kar elde eden TİGEM, geçen yılı ise yak­laşık 798 milyon liralık rekor kârla kapattı. TİGEM, 2022'de hayvancılık, bitkisel üretim, su­lama ve mekanizasyon alanla­rında yaklaşık 500 milyon lira­lık yatırım gerçekleştirdi.