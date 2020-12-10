TİKA'dan Karadağ'a tarım ve istihdam desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), gıdaya erişim ve işsizliğin azaltılması amacıyla Balkanlar'da yürüttüğü Tarımsal Kalkınma Programları ile aile işletmelerinin ekonomilerinin iyileştirilmesine katkı sağlama çalışmalarına devam etti.

TİKA, Balkan ülkelerinden Karadağ'da göçün azaltılması, istidamın artırılması ve gıdaya erişim gücünün kazandırılmasına yönelik diğer tarımsal projelerin yanında, meyve üretiminin geliştirilmesi kapsamında daha önce desteklediği ailelere yenilerini ekleyerek toplam 330 aile işletmesini tarımsal üretime katılmasına katkıda bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sancak bölgesindeki sert doğa koşulları nedeniyle tarımsal üretim imkanlarından yeterince faydalanamayan 10 aile işletmesine verilen ekipmanlar sayesinde geçimini ahududu üretimi ile sağlayan bu ailelerin üretimde sürdürülebilirlik ve kalite artırımına yönelik gayretleri desteklendi.

Bijelo Polje şehrinde düzenlenen proje ekipmanları teslim törenine, Bijelo Polje Belediye Başkan Yardımcısı Ernad Suljevic'in yanı sıra Bijelo Polje Belediyesi Tarım Dairesi Müdürü Slobodan Jelic, TİKA Podgorica Koordinatörü Abdurrahman Toprak ve ahududu üreticisi aile işletmeleri katıldı.

Suljevic, yaptığı konuşmada, TİKA'nın devamlı Bijelo Polje ve Karadağ halkına destek olduğunu anımsatarak, tarım alanında hayata geçirdiği projeler için teşekkür etti.

TİKA'nın Balkanlar'da uyguladığı Tarımsal Kalkınma Programları kapsamındaki projelerin, bölgede yaşanan göçlerin önüne geçmek suretiyle sürdürülebilir bir yaşamın oluşturulmasına katkı sağladığını söyleyen Suljevic, bu projelerin özellikle çiftçi ailelerin hayat koşullarının iyileştirilmesi için birlikte çalışma alışkanlığının geliştirilmesini de desteklediğini ifade etti.

Tarımsal üretim destekleri sürüyor

TİKA, Karadağ'da bugüne kadar tarım alanında örtü altı sebzeciliğini geliştirme, meyve fidanı üretimini geliştirme, arı ve arı ürünleri geliştirme projelerini hayata geçirdi.

TİKA'nın Karadağ'da gerçekleştirdiği Tarımsal Kalkınma Programları ile bugüne kadar 2 binden fazla tarımsal üreticiye ulaşıldı.

Pljevlja, Bijelo Polje, Petnjica ve Plav şehirlerinde daha önce uygulanan benzeri ahududu üretimini geliştirme projeleri ile ilk ürünlerini 2018'de almaya başlayan çiftçiler, elde edilen ahududu miktarının ortalama 1000 ile 1500 kilogram arasında değiştiğini ve proje ile işletmelerinin yıllık ortalama 1500 ile 2500 avro arasında ek gelir sağladığını ifade etti.