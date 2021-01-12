TMO, 130 bin ton arpa ile 155 bin ton mısır aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugün sona eren bir dizi uluslararası ihaleyle 130,000 ton yemlik arpa ile 155,000 ton mısır aldı.

Avrupalı ticari kaynaklardan edinilen bilgiye göre, miktar ve fiyatların nihai onaya tabi olduğu belirtilirken, arpa sevkiyatının Türk limanlarına 26 Ocak - 16 Şubat arasında yapılacağı bildirildi.

Alımların ton başına dolar (c&f) cinsinden yapıldığı mısır ihalesinde, en düşük fiyat navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç ton başına 265.65 dolar oldu. Sevkiyatın ise 25 Ocak - 15 Şubat arasında yapılmasının beklendiği belirtildi.