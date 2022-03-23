TMO, 210 bin ton buğday için teklif aldı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), açtığı 210 bin tonluk buğday ithalatı ihalesinde teklifleri aldı. Teklifler ton başına 419,90 ve 447,70 dolar arasında değişti.
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Hububat ithalatı çalışmalarına devam eden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 210 bin tonluk buğday ithalatı ihalesinde en iyi teklifleri aldı.
Bloomberg'e konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre teklifler ton başına 419,90 ve 447,70 dolar arasında değişti.
Teslimatların 1-30 Nisan tarihinde yapılması planlanıyor.