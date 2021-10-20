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TMO, 235 bin tonluk arpa ihalesi açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 235 bin tonluk arpa ithalatı ihalesi açtığı belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Bloomberg
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Türkiye'nin hububatta ithalat çalışmaları sürüyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 26 Ekim'de tamamlanmak üzere 235 bin tonluk arpa ithalatı ihalesi açtı.

İhalede teslimatların 1-20 Aralık tarihlerinde yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Buna göre, 235 bin tonluk teslimatın 25 biner tonunun İskenderun, İzmir, Derince, Mersin, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun limanlarından yapılması, 10 bin tonun ise Trabzon'dan gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TMO, ekim ayında 310 bin tonluk daha arpa ithalatı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

310 bin tonluk arpa ithalatı tamamlandı310 bin tonluk arpa ithalatı tamamlandıTarım