TMO, 245 bin ton ithal buğday alımını onayladı
Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) bugün yapılan 395 bin ton buğday ithalat ihalesinin 245 bin tonluk bölümünü onayladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ali Ekber YILDIRIM
İzmir, Mersin İskenderun ve Tekirdağ Limanı’na teslim toplam 150 bin tonluk bölüm ise iptal edildi.
TMO, 245 bin ton ithal buğdayın tonunu ortalama 299 dolardan bugünkü dolar kuruna göre tonunu ortalama 2 bin 530 liraya alacak.
İptal edilen miktar ve teslim limanları:
-İzmir 50 bin ton
-Mersin 50 bin ton
-İskenderun 25 bin ton
-Tekirdağ 25 bin ton
Etiketler