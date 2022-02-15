TMO, 255 bin ton yemlik arpa alımı için ihale açtı
Toprak Mahsulleri Ofisi, 255 bin tonluk yemlik arpa için ithalat ihale açtı. Teklifler 22 Şubat tarihine kadar toplanacak.
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yaklaşık 255 bin ton yemlik arpa alımı için ithalat ihalesi açtı.
İhale kapsamında tekliflerin 22 Şubat'a kadar toplanacağını belirtildi.
Teslimatların 1-31 Mart tarihleri arasında 25 bin ton Derince, 75 biner ton İskenderun ve Mersin, 50 bin ton Samsun ve 30 bin ton olarak Trabzon limanlarına yapılması öngörülüyor.