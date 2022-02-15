TMO, 255 bin ton yemlik arpa alımı için ihale açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yaklaşık 255 bin ton yemlik arpa alımı için ithalat ihalesi açtı.

İhale kapsamında tekliflerin 22 Şubat'a kadar toplanacağını belirtildi.

Teslimatların 1-31 Mart tarihleri arasında 25 bin ton Derince, 75 biner ton İskenderun ve Mersin, 50 bin ton Samsun ve 30 bin ton olarak Trabzon limanlarına yapılması öngörülüyor.