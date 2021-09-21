TMO, 260 bin ton arpa alıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yemlik arpa alımına yönelik uluslararası ihalede yaklaşık 260,000 ton arpa aldı.

Ticaret kaynakları ihalede oluşan fiyatların geçici olduğunu, önümüzdeki günlerde nihai halini alacağını ifade etti.

İhalede ton başına tekliflerin 297 dolar ile 312,90 dolar arasında olduğu belirtilirken, teslimatların 8-31 Ekim tarihlerinde yapılması bekleniyor.

Kaynaklar bugün daha fazla alım yapılmasının beklenmediğini söyledi.

Alınan bilgiye göre İskenderun ve İzmir'den 50 biner ton; Derince, Samsun, Karasu, Mersin ve Bandırma'dan 25 biner ton, Trabzon'dan 10 bin ton teslimat yapılacak.

Gümrük vergisi sıfırlanmıştı

Eylül ayında hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergisi sıfırlanmıştı.

Karar buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, mercimek, nohut ithalatına yönelik olup 31 Aralık'a kadar geçerli olacaktı.

Öte yandan TMO, eylül ayında 5'inci arpa ithalatını gerçekleştirmiş ve tonunun ortalama 300 dolardan ithal edileceğini duyurmuştu.