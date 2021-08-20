TMO, 286 dolara arpa ithalatı yapacak mı?

Ali Ekber YILDIRIM



TMO, 3 Ağustos 2021'de yaptığı 515 bin ton arpa ithalat ihalesinde ton başına ortalama 279,5 dolarlık fiyat teklifini "çok yüksek" diye ihaleyi iptal etmişti. Bugün yapılan ihalede verilen teklifler ortalama ton başına 6,39 dolar daha yüksek. TMO, 279,5 dolarlık teklifi iptal ederken, yaklaşık 286 dolarlık teklifi kabul edecek mi?

Bu yılın en yüksek fiyatı

Toprak Mahsulleri Ofisi, 24 Haziran'dan bugüne arpa ithalatı için 4 ihale yaptı. Bu ihalelerde en yüksek fiyat bugünkü ihalede görüldü.

24 Haziran 2021’de yapılan 320 bin ton yemlik arpa ihalesine ton başına ortalama 270 dolar 69 sent teklif geldi. Ofis, bu fiyattan arpa alımı yaptı. 12 Temmuz 2021’de yapılan 440 bin tonluk arpa ithalat ihalesine ise ton başına ortalama 237 dolar 16 sent fiyat verildi. Bu ihalede de arpa alımı gerçekleşti. 3 Ağustos 2021'de yapılan 515 bin ton arpa ithalatı ihalesine ortalama 279 dolar 50 sentlik fiyat teklifi verildi. Ofis, bu fiyatı çok yüksek bularak ihaleyi iptal etti, arpa alımı yapmadı. Bugün (20 Ağustos 202) yapılan ihaleye ise ton başına ortalama 285,89 dolarlık teklif geldi. Bu yılın en yüksek fiyatı.



Bugün yapılan ihaleye verilen teklifler

Kaynak: Grain Point

Arpa üretimi düştü fiyat uçtu

Türkiye İstatistik Kurumu, 1.Bitkisel Üretim Tahmini verilerine göre Türkiye'nin bu yıl arpa üretimi 2020 yılına göre yüzde 6 düşüşle 7 milyon 800 bin ton olacak. Ancak piyasadaki veriler arpa üretiminin çok az olduğu bu nedenle fiyat yükseliyor. Amerika Tarım Bakanlığı Türkiye'nin 2021 ürünü arpa üretimini önce 7.5 milyon ton olarak tahmin ederken, kuraklığın etkisini dikkate alarak bu tahminini 4.5 milyon ton olarak revize etti. Türkiye'nin 2 milyon 750 bin ton arpa ithalatı yapacağı da Amerika Tarım Bakanlığı tarafından rapor edildi. Üretimdeki düşüş nedeniyle piyasada yeterli arpa yok ve fiyatlar yükseliyor.

TMO neden arpa ithalatı yapıyor?

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2021 ürünü arpa alım fiyatını ton başına 1750 lira, satış fiyatını ise ton başına 1950 lira olarak açıkladı. Üretimin azalması nedeniyle arpa fiyatı serbest piyasada Haziran ayında ton başına 2 bin 800 lirayı gördü. Arpa fiyatı buğdayı geçti. Bu nedenle yem sanayicileri arpa yerine piyasadan buğday alarak yem üretiminde kullanmaya başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi, düşük fiyat açıkladığı için iç piyasadan arpa alamadı. Yem fiyatlarını düşürmek için yetiştiricilere ve yem sanayicilerine ucuz fiyatla, tonu 1950 liradan arpa ve mısır satışına başladı. Açıkladığı fiyatla üreticiden arpa alamayan Toprak Mahsulleri Ofisi, arpa ithal etmek zorunda kalıyor. Dışarıdan tonunu 2 bin 200- 2 bin 400 lira civarında bir fiyatla alan TMO, bu arpayı yem sanayicilerine, yetiştiricilere tonunu 1950 liradan satıyor. Buna rağmen yem fiyatlarında da bir düşüş olmadı.