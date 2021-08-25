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TMO, 300 bin ton buğday ithal edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi, 300 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için 2 Eylül’de ihale yapacak. Ofis, 30 Haziran’dan bu yana 4. kez buğday ithalat ihalesi yapacak.

Ali Ekber YILDIRIM aey@dunya.com
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Ali Ekber YILDIRIM

Daha önce 30 Haziran, 13 Temmuz ve 4 Ağustos’ta her biri 395 bin ton olmak üzere 3 ihale yapıldı. İlk ihalede ton başına 260 dolar, ikincisinde 257 dolar ve 4 Ağustos’taki ihalede buğdayın tonu ortalama 299 dolardan alındı.

İç piyasada 3 bin lirayı gördü

Ekmeklik buğdayın tonu iç piyasada 3 bin lirayı makarnalık buğdayın tonu ise 3 bin 500 lirayı gördü. Türkiye’nin ağırlıklı olarak ithalat yaptığı Rusya’dan ithal ekmeklik buğdayın tonu 300 doların üzerinde.

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