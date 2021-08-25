TMO, 300 bin ton buğday ithal edecek

Ali Ekber YILDIRIM



Daha önce 30 Haziran, 13 Temmuz ve 4 Ağustos’ta her biri 395 bin ton olmak üzere 3 ihale yapıldı. İlk ihalede ton başına 260 dolar, ikincisinde 257 dolar ve 4 Ağustos’taki ihalede buğdayın tonu ortalama 299 dolardan alındı.

İç piyasada 3 bin lirayı gördü

Ekmeklik buğdayın tonu iç piyasada 3 bin lirayı makarnalık buğdayın tonu ise 3 bin 500 lirayı gördü. Türkiye’nin ağırlıklı olarak ithalat yaptığı Rusya’dan ithal ekmeklik buğdayın tonu 300 doların üzerinde.