TMO, 300 bin ton ekmeklik buğday için teklif aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaklaşık 300,000 ton ekmeklik buğday ithalatı için açtığı ihalenin ilk turunda teklifleri aldı.

Ticaret kaynakları, en düşük teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 338.68 dolar olduğunun tahmin edildiğini söylediler.

En düşük teklifin yaklaşık 25,000 ton için Promaks tarafından verildiği ifade edildi.

Kaynaklar, TMO'nun henüz nihai alım kararı vermediğini söylediler. TMO ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.

Bu teklifi 345.50 dolar, 356.50 dolar ve 359.40 dolarlık teklifler takip etti.

Teslimatın 10-31 Aralık tarihleri arasında yapılması isteniyor.