TMO, 325 bin ton mısır ithalatı için teklif aldı
Toprak Mahsulleri Ofisi, 325 bin ton yemlik mısır ithalatı için teklif topladı.
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 325 bin ton yemlik mısır ithalatı için açtığı ihalenin ilk turunda teklifleri aldı.
Ticaret kaynakları en düşük teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 311.92 dolar olduğunun tahmin edildiğini söylediler.
En düşük teklifin Mersin limanı üzerinden 50 bin ton için Viterra tarafından verildiği ifade edildi.
Kaynaklar, TMO'nun henüz nihai alım kararı vermediğini söylediler. TMO ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.